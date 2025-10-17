Slušaj vest

Dodela muzičkih nagrada GODUM 2025 održana je sinoć u Ustanovi kulture “Vuk”, u organizaciji Udruženja muzičara džeza, zabavne i rok muzike Srbije, reprezentativno udruženje u kulturi. U svečanoj atmosferi ispunjenoj emocijama i aplauzima, priznanje za životno delo uručeno je legendarnom pevaču Leu Martinu.

Pozdravljen dugotrajnim burnim aplauzom, Miloš Jović – Leo Martin primio je nagradu zahvalivši se tihim glasom. Muzičar Nikola Čuturilo podsetio je prisutne da je Martin bio njegov prvi muzički uzor, dodavši da „nije želeo da pevanje njegovih pesama prepusti nikome drugom“. U pratnji GODUM benda, Čuturilo je izveo medli Martinovih hitova, zaključno sa čuvenom „Odisejom“, što je izazvalo ovacije publike.

1/7 Vidi galeriju GODUM 2025 Foto: Vladan Cvetković

Nagrada GODUM za džez “Duško Gojković” pripala je pevačici Ireni Blagojević, koja je istakla da joj je „velika čast i zadovoljstvo biti na ovoj bini i primiti ovo izuzetno priznanje“. U emotivnom obraćanju prisetila se saradnje sa gitaristom Nebojšom Zulfikarpašićem (1966–2019), a potom izvela pesmu „Gorko je slatko“.

Nagrada GODUM za rok “Borisav Bora Đorđević” dodeljena je grupi Kerber, nakon čega je pevač Goran Šepa Gale u pratnji orkestra izveo pesmu „Ratne igre“. Gale je rekao: „Hvala vam na ovoj nagradi, nama vrlo bitnoj“.

Nagrada za pop muziku pripala je Kikiju Lesendriću i grupi Piloti, dok je priznanje za nove nade “Miroslav Miša Aleksić” otišlo u ruke alternativnog sastava Oxajo, koji je zahvalio rečima da im je to „velika čast“.

GODUM nagrade Foto: Vladan Cvetković

Dobitnici nagrada GODUM 2025:

· Irena Blagojević – nagrada za džez

· Kerber – nagrada za rok

· Kiki Lesendrić i Piloti – nagrada za pop

· Oxajo – nagrada za nove nade

· Leo Martin – priznanje za životno delo

Posebne povelje za doprinos muzici dodeljene su: Aleksandri Ignjatović, Aleksandru Saši Ignjatoviću, Predragu Ivanoviću, Dobroslavu Prediću, Luki Velancu, Želimiru Gvojiću, Sandri Rančić i Tihomiru Jakšiću.

Povelje za najslušanije numere, u saradnji sa organizacijama SOKOJ i PI, pripale su Zdravku Čoliću za pesmu „Ničeg nije bilo između nas“ (PI) i Dragom Jeliću – YU grupi za numeru „Mornar“ (SOKOJ).

Veče je proteklo u znaku muzike, emocija i zahvalnosti prema umetnicima koji su obeležili domaću scenu i ostavili neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji Srbije.

(Kurir.rs)

VIDEO: Nagrada za životno delo Leo Martinu