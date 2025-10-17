Slušaj vest

Predstava po legendarnom filmu Aleksandra Petrovića "Skupljači perja" večeras 17. i sutra 18. oktobra izvodi se na sceni "Pera Dobrinović" od 19:30 časova.

U pozorišnoj interpretaciji priče ovenčane Specijalnom nagradom žirija Kanskog festivala, glavne uloge tumače Marko Savić, Bojana Milanović, Marta Bereš, Milan Kovačević, Jovana Balašević. Uz još 22 člana dramskog ansambla SNP-a i sastav Beli Oli i Skupljači perja orkestra (Petar Najdovski – truba; Bogdan Ranković – klarinet i frule; Nikola Vučković – violina; Rajan Bolozan – truba; Larisa Kopić – violina; Miodrag Spasić – harmonika; Nikola Petaković – tambure; Saša Ignjatović – udaraljke; Ilija Micev – truba) publiku očekuje pravi muzičko-dramski spektakl.

Reditelj Dejan Projkovski smatra da pozorišna interpretacija "Skupljača perja" baš kao i film, predstavlja himnu slobode do koje se uvek stiže usled zatvora pred sopstvenim očima.

- Gledaoci će biti svedoci stvarnosti bola i radosti slobode, lepote frenetičnog življenja, autentičnosti života, žudnji i strasti, smrti i erosu. To je povratak konstanti koja, bez razlike u promeni konteksta, ostaje ista. Njena suština je otporna na društvene promene i predstavlja upravo otpor ukalupljivanju u konvencije savremenog sveta – toliko da stvori svet dovoljan sam za sebe, rekao je Projkovski.

Premijera ove predstave bila je 8. novembra 2023, a u subotu će se naći pred publikom 25. put. Marko Savić, glumac koji u predstavi tumači glavni lik, trgovca perjem Belog Boru, veruje da publika lako može prepoznati dileme likova, jer su deo i naših života.

- Verujem da publika oseti da je ovo priča koja dolazi iz srca, i da će svako u njoj prepoznati bar delić svog života — onu borbu da sačuvaš dobrotu i veru, čak i kad je najteže. Publika može da očekuje snažnu i emotivnu priču o ljudima na margini i o njihovoj potrazi za ljubavlju, slobodom i dostojanstvom, kaže Savić i dodaje:

- Ovo je priča o običnim ljudima koji su živi, strastveni, ranjivi, koji vole, tuguju, pevaju, igraju, raduju se životu i opstaju uprkos svetu koji ih stalno odbacuje.

Kostimi i scenografija izrađeni su u radionicama SNP-a, a originalnu muziku za predstavu komponovao je Oliver Josifovski, dok je autor tekstova songova Sašo Dimovski.

Ulaznice za oba izvođenja mogu se kupiti na blagajni i elektornski putem sajta SNP-a. Radno vreme blagajne radnim danima je od 10 sati do početka poslednje predstave, a subotom od 14 sati do početka poslednje predstave.

