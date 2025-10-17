Slušaj vest

Pre jednog i po veka rođena je u Titelu Mileva Marić, a konačno će dobiti film kakav zaslužuje. Uz podršku i pomoć Vlade Vojvodine, a u produkciji GFC, završeno je snimanje dokumentarno-igranog ostvarenja "Mileva Ajnštajn".

Glavne uloge tumače Staša Nikolić i Teodor Vinčić, a Kurir je uspeo da dođe do ekskluzivnih fotografija sa snimanja. Zanimljivo je da ceo autorski tim, s producentkinjom Dankom Milošević na čelu, čine uglavnom žene. Scenario je napisala Selena Stanković, režiju potpisuje Andrijana Stojković, direktorka fotografije je Jelena Stanković (ćerka velikog slikara Milića od Mačve), scenograf je Dejan Anđelković, a sjajne kostime kreirala je Nena Milovanović.

U galeriji pogledajte kadrove iz dokumentarno-igranog filma "Mileva Anštajn":

1/7 Vidi galeriju Dokumentarno igrani film "Mileva Anštajn" Foto: Dušan Svilokos, Aleksandar Stojković

- Završetak snimanja upravo u godini kada obeležavamo 150 godina od rođenja Mileve Anštajn za mene ima posebno značenje. Hteli smo da prikažemo Milevu kao ženu i naučnicu koja je daleko ispred svog vremena i verujem da smo uspeli da ispričamo priču koja će je vratiti na mesto koje zaslužuje. To je naš način da joj odamo poštovanje i da inspirišemo nove generacije. Premijera filma će biti krajem godine - kaže Danka Milošević za Kurir.

Priča Selene Stanković osvojila je prošle godine nagradu NEM u Zagrebu za scenario radnog naslova "Mileva: Frau Ajnštajn". Selena je istražila život Mileve Marić Ajnštajn, ali se ne oslanja samo na dobro poznatu prepisku bračnog para Ajnštajn. Uvek pominjana u kontekstu života svog muža i velikog naučnika, Alberta Ajnštajna, sama Mileva često je nepravedno zapostavljena i zanemarena u istoriji. Film "Mileva Anštajn" dolazi u trenutku kada se 19. decembra 2025. godine obeležava 150. godišnjica od rođenja Mileve Marić Ajnštajn, što dodatno doprinosi značaju i aktuelnosti njene životne priče.

Dokumentarno igrani film Mileva Anštajn Foto: Dušan Svilokos

- Ovaj projekat je za mene bio i ostao vrlo važan. Mileva Marić Ajnštajn se suočavala sa izazovima i izborima koji i dan-danas oblikuju živote žena. Želela sam da ispričam donekle poznatu priču, ovaj put iz njene perspektive i da je konačno predstavim kao bistru, snažnu, pomalo tvrdoglavu i prkosnu devojku, a ne kao nekoga ko je Alberta voleo i inspirisao, pa navodno sputavao i kočio. Mileva često u svojoj borbi ne uspeva, nekada je do nje, nekada do okruženja, ali važno je da ne odustaje od pokušaja da, između porodice i nauke, pronađe mesto gde zaista pripada. Naravno, poseban osvrt je na njenom (ne)ostvarenom naučnom potencijalu i pitanju njenog eventualnog doprinosa nekim od Albertovih najznačajnijih radova - izjavila je Stankovićeva nakon što je dobila ovu nagradu.

Film je sniman u Beogradu, Zemunu i Pančevu. U podeli su Radmila Tomović, Aleksandar Đurica i Gojko Baletić.

Ko je Danka Milošević

Dokumentarno igrani film Mileva Anštajn Foto: Dušan Svilokos

Danka Milošević nije nepoznato ime u svetu filma i televizije. Potpisala je nekoliko veoma uspešnih dokumentarno-igranih serijala kao što su "Drug Marko", "Jovanka Broz" i "Tajne službe Srbije". Za televiziju je uradila emisije "To su bili dani", "Starogradski biseri", kao i film "Partizanski vestern Žike Mitrovića".

Šira publika je najviše zna po filmu i seriji "Vera". Donela je na veliko platno i male ekrane priču o Veri Pešić iz Leskovca, malo poznatoj špijunki iz Drugog svetskog rata. Uskoro ćemo na RTS gledati njen novi serijal "Tito između Istoka i Zapada". Deset epizoda i više od 70 glumaca u središte događaja stavlja Josipa Broza Tita i političko laviranje između velikih sila.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca