Prvi makedonski dugometražni animirani film premijerno na 18. LIFFE-u
U okviru Glavnog takmičarskog programa 18.LIFFE-a, srpsku premijeru imao je prvi makedonski dugometražni animirani film "Jon Vardar protiv Galaksijata". Tim povodom gosti Festivala su reditelj filma Goce Cvetanovski i glumica Emilija Micevska, koja pozajmljuje glas junakinji filma.
"Jon Vardar protiv Galaksijata" je stigao na 18.LIFFE nakon skoro 40 festivala na kojima je učestvovao i nakon nagrada na nekima od njih. Film je urnebesna intergalaktička avantura koja donosi originalan, duhovit i vizuelno raskošan pogled na žanr naučne fantastike kroz lokalnu prizmu.
- Ideja za film rodila se davno, pre 15 godina. Imali smo virtuelnu grupu ljubitelja stripa iz Makedonije. Mihajlo Dimitrievski, umetnički direktor filma, nam je svakog dana slao po jednog nacrtanog vanzemaljca. Ti crteži su bili vrlo duhoviti i odlučio sam da na osnovu njih napišem scenario. Film je koprodukcija nekoliko zemalja, a i Srbija je jedan od koproducenata. Naslovni junak je antiheroj. On nije mnogo pametan, ni hrabar, ni jak i stalno upada u nevolje. Uticaj na ovaj film imali su animirani klasici „Tom i Džeri“, „Duško Dugouško“. Brz humor, inteligentan humor, ali ima i gegova za baš male gledaoce, kao na primer kada se neko oklizne i padne. Zato ga gledaju i deca i odrasli. Sinoć, nakon projekcije na 18.LIFFE-u publika je bila nasmejana, a to je nešto najbolje što možemo da doživimo i bilo je zanimljivih pitanja u toku razgovoru nakon filma sa publikom, otkrio je Goce Cvetanovski pa dodao:
- Makedonija je imala jaku animacijsku scenu 70-tih, 80-tih godina, ali to su bili kratki animirani filmovi. Onda je usledila tridesetogodišnja pauza, bez ijednog snimljenog animiranog filma u Makedoniji. Animacija je zahtevna, a nismo imali ni škole za animaciju. Sada je situacija drugačija, imamo škole i jaku i komercijalnu i autorsku scenu.
Film je u Severnoj Makedoniji imao uspešan bioskopski život i veliki broj gledalaca.
