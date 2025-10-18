- Ideja za film rodila se davno, pre 15 godina. Imali smo virtuelnu grupu ljubitelja stripa iz Makedonije. Mihajlo Dimitrievski, umetnički direktor filma, nam je svakog dana slao po jednog nacrtanog vanzemaljca. Ti crteži su bili vrlo duhoviti i odlučio sam da na osnovu njih napišem scenario. Film je koprodukcija nekoliko zemalja, a i Srbija je jedan od koproducenata. Naslovni junak je antiheroj. On nije mnogo pametan, ni hrabar, ni jak i stalno upada u nevolje. Uticaj na ovaj film imali su animirani klasici „Tom i Džeri“, „Duško Dugouško“. Brz humor, inteligentan humor, ali ima i gegova za baš male gledaoce, kao na primer kada se neko oklizne i padne. Zato ga gledaju i deca i odrasli. Sinoć, nakon projekcije na 18.LIFFE-u publika je bila nasmejana, a to je nešto najbolje što možemo da doživimo i bilo je zanimljivih pitanja u toku razgovoru nakon filma sa publikom, otkrio je Goce Cvetanovski pa dodao: