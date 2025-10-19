Slušaj vest

Emisija "Stars specijal" u potpuno drugačijem ruhu i duhu počela je 12. oktobra i emituje se svake nedelje na Kurir televiziji. Nova-stara voditeljska postava, koju čine Olivija Jontić i Ivan Kleut, izveštavaće vas i dalje o najaktuelnijim dešavanjima na domaćoj, ali i svetskoj šoubiz sceni. Domaćini ovog televizijskog formata otkrivaju za TV Ekran šta ih razlikuje od ostalih zabavnih emisija i kakve promene nas očekuju u novoj sezoni.

Da li je bilo treme pred prvi susret s publikom?

Olivija: Samo pozitivne što smo ponovo tu i što ćemo ponovo ekskluzivitetom uzdrmati estradnu scenu. Dobro, malo sam imala tremu kako će ista ta estradna scena reagovati na sve što im još spremamo.

Ivan: Da, ne mnogo, ne one parališuće, čak bih taj osećaj pre opisao kao neku vrstu uzbuđenja i iščekivanja. Ta vrsta treme je dobra jer vas čini fokusiranim.

"Stars specijal" je doživeo i neke promene.

Olivija: Za početak, sad nas je dvoje, koncept, ali i vizual su malo drugačiji, međutim, suština je ostala ista - biti prvi, poseban i samo svoj.

Ivan: Pred gledaocima je uzbudljiva sezona. Olivija i ja ćemo svake nedelje voditi gledaoce kroz svet šou-biznisa na naš način, u novom studiju, prenosićemo vesti, a novinari integrisane redakcije Kurir Zabave će u prilozima pričati priče o poznatima, stvarajući ujedno i vesti o njima. U duhu retra koji se oseća na svim poljima, želeli smo da, odstupajući od lokalnog trenda u medijima da analiziramo aktuelnosti, gledaocima ne dajemo mišljenje, već da oni sami, gledajući poznate, na sceni i van nje, donose sud, ali pre svega da se zabave.

Šta mislite da vas razlikuje od sličnih formata u Srbiji?

Olivija: Uvek smo bili drugačiji, kao što smo uvek bili i prvi, kako po informacijama koje plasiramo, tako i po gledanosti.

U prošloj sezoni ste se mnogima zamerili. Kakvi su ljudi sa estrade? Ima li u javnom poslu više sujete nego u nekoj drugoj sferi?

Olivija: Zamerili smo se samo onima koji nisu bili spremni da se istina sazna. Svi ostali su razumeli i nameru i ton kojim se obraćamo, shvatili su da nismo zli, već samo odgovorni ljudi koji časno rade svoj posao i iznose lične stavove. Kao i među običnim smrtnicima, na estradi ih ima raznih i sujetnih i manje sujetnih, dobrih i loših, podlih i bezopasnih, razlika je samo što se koraci javnih ličnosti dešavaju pod budnim okom sedme sile.

Ivan: Svuda gde praznina nadjačava znanje, iskustvo i kompetencije ima sujete. U medijima su ljudi vidljiviji javnosti, pa se stiče utisak da ih je u toj sferi najviše. Ako smo se nekome zamerili - nije do nas. Mi iznosimo svoje mišljenje i branimo svoj stav. Normalno je da nam se ne sviđa svima isto.

Ko su zvezde u Srbiji?

Ivan: To su ljudi koji se bave svojim poslom iz ljubavi prema tom poslu, ne radi slave i novca. Publika to lako oseti. Rekao bih da se s društvenim mrežama promenilo poimanje zvezde, malo je njih koji i dalje drže taj veo misterije oko sebe, odnosno ne dele sve iz svog privatnog života od jutra dok ne legnu.

Olivija: Ljudi s kojima u saradnji ne možete imati problem, jer s najvećima je oduvek bilo najlakše raditi. Ima ih svega nekoliko, ali dovoljno da, i kada prestanu da se bave svojim poslom iz bilo kog razloga, ostaje neizbrisiv trag jer su vanvremenski u svakom smislu. Kada ovo kažem, ne mislim samo na muzičku scenu, već i na glumačku.

Voditelja ovakvog TV formata publika često doživljava kao moralnog sudiju - osećate li ponekad da nosite tu težinu da nekome dajete lekciju? Olivija: Meni lično je u prethodnoj sezoni bilo jako važno da ljudi razumeju ono što govorim i čuju baš onako kako sam rekla, a ne da izvlače reči iz konteksta i sami zaključuju šta je pisac hteo da kaže. Ne sudim niti imam nameru da ikoga prevaspitavam, svako je kovač svoje sreće, ali vrlo jasno iznosim svoje, lične stavove, koji se, naravno, ne dopadaju svima.

Ivan: Ako je bar jedna osoba stavila prst na čelo i zamislila se povodom nekih naših moralnih sudova, uradili smo super posao. Možda se neke prave vrednosti danas ne poštuju, ali one će uvek imati najvišu vrednost.

Ivane, publika ne zna da radite odgovoran posao na televiziji. Da li je bila teška odluka da sednete ispred kamere?

Ivan: Od nastanka Kurir televizije zadužen sam za odabir serijskog i filmskog programa i svih onih emisija koje ne nastaju u našoj produkciji. Pratim televizijske trendove u svetu, ali osluškujem i potrebe gledalaca. Kao neko ko je potekao iz informativne redakcije, smatrao sam velikim izazovom jedan ovakav zabavan format. Neko je procenio da imam šta da kažem, a ja sam pored toga dodao mnogo smeha.

U čemu više uživate, u biranju TV sadržaja ili poslu voditelja?

Ivan: Obe pozicije su izazovne i iziskuju odgovornost. Mom egu prija pojavljivanje na ekranu, ali još veću radost mi pričinjava odličan rezultat gledanosti sadržaja koji sam preporučio.

Olivija, fali li vam radio? Da li ste se nekad pokajali što ste izašli pred svetla reflektora?

Olivija: Radio je moja prva, celoživotna ljubav, koja me je uvela u ovaj svet, ali nikada se nisam pokajala što sam ga zamenila televizijom. Ovde imam jednaku verbalnu slobodu kao i na radiju, samo što sam malo više našminkana i ne mogu da prevrćem očima na pojedine ličnosti i događaje zbog kamera.

Ko ste vi privatno? Da li ste i svojim prijateljima spremni uvek da kažete istinu u lice?

Ivan: Istina uvek nađe put, direktno ili kao kiša oko Kragujevca, ali nađe put. Ako pogrešim, izviniću se. A to je već stvar kulture i lepog vaspitanja. Takav sam i privatno. Sve sa osmehom.

Olivija: Najbolje na svetu me opisuje pesma Đorđa Balaševića "Ja luzer?": "Meni je osmeh lajtmotiv, svud je Holivud, nisam čedo proseka... Privatno sam jedan pozitivni, preemotivni i empatični stvor, što vam uopšte ne savetujem u današnje vreme, naročito ukoliko želite da se bavite ovim poslom. Svima sve kažem u lice, jer smatram da ako ne izgovorim naglas ono što me muči, počinjem da trulim iznutra, a to ne želim. Želim da živim u sreći, miru i dobroj energiji, za šta sam se (uz prirodnu selekciju ljudi) dosta dugo borila!

