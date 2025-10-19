da li ste znali

U svetu filma i televizije često deluje kao da su svi glumci jedna velika, složna porodica. Međutim, iza kamere, stvari su ponekad daleko od idiličnih. Kroz decenije srpske kinematografije, zbog sujeta, nesuglasica i neizgovorenih reči, pucala su kumstva, prijateljstva i legendarne saradnje.

Paja i Jare — nerazdvojni u seriji, zavađeni u stvarnosti

Publika je obožavala čuveni tandem Paju i Jareta iz serije „Kamiondžije“. Ali, malo ko zna da Pavle Vuisić i Miodrag Petrović Čkalja nisu razgovarali tokom snimanja! Dok su na ekranu delovali kao najbolji prijatelji, iza scene nisu mogli da pronađu zajednički jezik.

Čkalja je bio perfekcionista koji je do detalja razrađivao svaku scenu, dok je Pavle glumio instinktivno — „onako kako oseća“.

„Čkalja je bio stoprocentni glumac, dok Pavle nije glumio, on se samo ponašao“, ispričala je Mirjana Vuisić, Pavlova supruga, u knjizi „Posle fajronta“.

Kada je Televizija Beograd želela da snimi nastavak „Kamiondžije opet voze“, Pavle u početku nije želeo ni da čuje. Tek nakon dugih pregovora pristao je — ali uz uslov da i Čkaljin honorar bude povećan. Tako je, zahvaljujući njegovoj upornosti, snimljen nastavak kultne serije.

Čkalja i Bole Stošić — spisak glumaca s kojima nije hteo da radi

Poznati glumac Božidar Bole Stošić otkrio je da je odbio ulogu u seriji „Bolji život“ upravo zbog sukoba s Čkaljom.

„On je imao spisak od osam glumaca s kojima nije želeo da radi. Na njemu je bilo i moje ime. Nisam hteo da dođem, a da me izbaci“, rekao je Bole.

Miodrag Petrović Čkalja i Božidar Bole Stošić nisu razgovarali Foto: Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Ipak, dodao je da mu je Čkalja, uprkos svemu, bio drag, ali i „nesrećan čovek koji nije mogao da živi mirno zbog prevelike popularnosti“.

Bata Stojković i Pavle Vuisić — sukob i spasavanje života

O njihovom odnosu kružile su brojne legende. Mnogi su verovali da Pavle nije mogao da podnese Batu Stojkovića, pa se čak pričalo da ga je udario daskom po glavi tokom snimanja „Maratonaca trče počasni krug“.

Ipak, Batina supruga Olga demantovala je te glasine: „Pavle ga jeste slučajno udario, ali mu je kasnije i spasao život na snimanju ‘Ko to tamo peva’.“

Bata Stojković i Pavle Vuisić filmu Ko to tamo peva Foto: printscreen/youtube/ Centar film

Bata se tada borio s hladnom vodom i teškim ronilačkim odelom, a Pavle je, ne razmišljajući, skočio u reku i presekao odelo da ga oslobodi. Prijateljstvo među glumcima, rekla je Olga, uvek je bilo puno šala, ali ne i pravih svađa.

Seka Sablić i Bora Todorović — scena koja je sve promenila

Jedna od najpoznatijih nesuglasica u srpskom filmu dogodila se tokom snimanja „Maratonaca trče počasni krug“. Kako se priča, tokom snimanja erotske scene između Đenke i Kristine, Bora je navodno „prešao granicu“ i ponašao se slobodnije nego što je scenario predviđao.

Seka Sablić se zbog toga naljutila, gotovo odustala od projekta, a dvoje velikih glumaca nisu razgovarali čak 30 godina! Pomirili su se tek pred Borinu smrt.

Eva Ras i Žiža Stojanović — netrpeljivost koja se nije skrivala

Sukob dve velike dame srpske glume, Eve Ras i Žiže Stojanović, godinama je intrigirao javnost. Kako se pisalo, njih dve su se toliko svađale da je Žiža navodno tražila da Eva bude izbačena iz serije „Srećni ljudi“.

Eva Ras i Žiža Stojanović Foto: Kurir

„Neću o njoj da pričam! Celog života sam je izbegavala“, kratko je poručila Eva Ras, pokazujući da netrpeljivost nikada nije u potpunosti nestala.

Kusturica i Bregović — kumstvo koje je palo zbog plagijata

Emir Kusturica i Goran Bregović nekada su bili bliski prijatelji i kumovi, ali ih je razdvojila saradnja na filmu „Arizona drim“.

„Brega me je prevario za muziku u filmu. Platio sam mu da komponuje, a on mi je podmetnuo već postojeću pesmu“, rekao je Kusturica.

Emir Kusturica i Goran Bregović Foto: EPA Ettore Ferrari, Alberto Sibaja / Zuma Press / Profimedia

Spor je doveo i do tužbe francuskog muzičara Enrika Masijasa, koji je zbog plagijata dobio odštetu od milion evra. Iako je Igi Pop izveo pesmu ne znajući da je plagijat, Kusturica je zbog toga zauvek prekinuo kontakt s Bregovićem.

Bata Živojinović i Boris Dvornik — prijateljstvo koje nije preživelo rat

Njihovo prijateljstvo počelo je na snimanjima partizanskih filmova i trajalo decenijama. Međutim, tokom ratnih devedesetih sve se promenilo.

Boris Dvornik i Velimir Bata Živojinović Foto: Instagram Printscreen

Dvornik se priklonio hrvatskom HDZ-u, a Bata Živojinović Socijalističkoj partiji Srbije.

Boris mu je u otvorenom pismu zamerio što je podržao Miloševića, dok je Bata tvrdio da su njegove reči pogrešno protumačene.

Pomirili su se 2006. godine, ali ne zadugo. Kada se Bata ponovo politički aktivirao, prijateljstvo je ponovo puklo. Dvornik je umro pre nego što su stigli da se ponovo zbliže.

„Južni vetar“ i raskol između Gorana Šušljika i Miloša Avramovića

Sukobi nisu zaobišli ni savremenu kinematografiju. Producent i glumac Goran Šušljik i reditelj Miloš Avramović zaratili su zbog filma „Južni vetar“.

Foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

Avramović je Šušljika optužio da je nenamenski potrošio tri i po miliona dinara, dok je Filmski centar Srbije podržao tužbu. Šušljik je sve negirao, tvrdeći da nije uradio ništa protivzakonito, već da su drugi prekršili dogovor.

