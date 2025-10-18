Slušaj vest

Na sceni Opere i teatra Madlenianum 22. i 23. oktobra održaće se deveta Balkanska olimpijada baleta i umetničke igre. Najznačajniji regionalni događaj koji okuplja talentovane igrače, studente, koreografe i pedagoge iz više od 13 zemalja Balkana i Evrope.

U organizaciji Balkanske alijanse za balet i umetničku igru gotovo je sve spremno za veliku manifestaciju koja će biti održana u Beogradu.

Evgenija Trofimčuk, jedna od organizatorka je za Kurir televiziju otkrila šta očekuje Beograđane krajem oktobra:

Balet Foto: Kurir Televizija

- Održava se već devet godina svakog novembra i to sada postaje tradicija. Ovo je deveta Balkanska olimpijada baletske i plesne umetnosti, održaće se u Operi Madlenianum, fto je najlepše pozorištu u Zemunu, gde okupljamo više od 10 država i, naravno, sarađujemo sa mnogim državnim i privatnim institucijama - kaže Evgenija i dodaje:

- Kao i svake godine, pozivamo sve više škola i talentovanih umetnika da nam se pridruže. Zašto? Zato što smo ove godine osmislili glavnu nagradu, ali pre nego što je objavim, hoću da pomenem sajt na kom je već otvorena registracija - to je bitno. Bukvalno sinoć je otvorena registracija na sajtu danceolimpia.org, gde možete da pronađete propozicije, otvorite svoj nalog i prijavite se. Ako imate pitanja, možete nas kontaktirati putem sajta. Inače, glavna nagrada je za najtalentovanijeg izvođača.

Evgenija Foto: Kurir Televizija

Stručni žiri biće Konstantin Kostjukov, Ana Pavlović i Aleksandar Ilić iz Instituta umetničke igre, kao i kolege iz Rusije - iz Boljšoj teatra i Akademije Borisa Ejfmana:

-Svi oni će odlučiti ko je najbolji i najtalentovaniji i dodeliti nagradu: besplatno putovanje u Sankt Peterburg sa sedmodnevnom praksom na Univerzitetu Hercena, na katedri za koreografiju, kao i posetu Marinskom pozorištu i Baletskoj akademiji Vaganove - ističe Trofimčuk.

Najbolji koreograf, prema odluci žirija, dobiće besplatno obrazovanje za strance u Rusiji, na istoj katedri za umetnost i koreografiju:

- Zato želim da pozovem sve da dođu. Promovisaćemo obrazovanje mladih ljudi i to nije samo takmičenje - to je jedan put gde možete pronaći sebe.

