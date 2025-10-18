Slušaj vest

Žiri Glavnog takmičarskog programa 18. LIFFE-a koji je radio u sastavu: Vanja Juranić, rediteljka, Una Gunjak, rediteljka i Nebojša Milovanović glumac, nagradu „Zlatna nit“ Grand prix za najbolju režiju dodelio je slovenačkoj rediteljki Sonji Prosenc za režiju filma „Obiteljska tragedija“.

„Film nas sa iznimnom vizuelnom preciznošću podseća koliko lako čovek zatvori svet oko sebe, uveren da je sigurnost moguća unutar vlastitog mehurića. U toj potrazi za kontrolom stvara se iluzija savršenog balansa, iluzija koja traje sve dok vanjski svet, ili jelen, ne pokuca na vrata. Tek kada priroda prodre u pažljivo uređenu svakodnevicu i razbije granice između kontrolisanog i neukroćenog, kroz nežnost i nemir otkrivamo istinu - prihvaćanjem vlastite ranjivosti i “životinjske” prirode u nama oslobađamo se iluzije nadmoći te pronalazimo put prema istinsko zdravijim odnosima“ - piše u obrazloženju.

1/29 Vidi galeriju LIFFE festival Foto: Marko Cvetković

Specijalno priznanje žiri je dodelio glumcima u filmu „Šlager“ Nevia Marasovića, Lani Barić i Janku Popoviću Volariću: „Dok nas uvlači u slojeviti meta-svet i meta-odnos, Niko kroz vlastitu egocentričnost, uz pokretačku snagu ženskog lika i ženskog principa, pronalazi oslobođenje. Izlazeći tako iz ustajalih obrazaca i tradicionalnih očekivanja muško-ženskih odnosa, Niko napokon postaje neko. Prividna lakoća kojom nas Janko Popović Volarić i Lana Barić vode, rezultat je glumačke preciznosti i instinkta za onu tanku granicu na kojoj gluma prestaje biti izvedba i postaje istina puna emocije, bez trunke patetike“ - navodi se u obrazloženju.

Vanja Juranić: „Svi koji danas uspeju da naprave film su pobednici. Budžeti su izuzetno mali, posebno na našim prostorima, ali naši filmovi su konkurentni sa svetskim, uprkos tome, a to je pokazao i ovaj program.“

Nebojša Milovanović Foto: Marko Cvetković

Nebojša Milovanović: „ Vrlo mi je drago što smo se kao žiri brzo složili. Siguran sam da smo doneli pravu odluku. Drago mi je što su glumci dobili specijalno priznanje. Janko i Lana nose film „Šlager“, ali ovo je priznanje i za reditelja, jer ih je on kroz sve to vodio.“

Žiri takmičarskog programa „Poseban tretman“, koji je radio u sastavu: Bern Buder direktor Kotbus festivala, Selman Nadžar reditelj iz Turske i hrvatski reditelj Juraj Lerotić, nagradu „Zlatna nit“ – za najbolju režiju debitantskog filma dodelio je Balentu Danielu Sosu za mađarski film „Sve je u redu“. „Ovo je film koji razmatra relevantna moralna pitanja na više nivoa: zašto se nešto dogodilo, zašto želimo to da sakrijemo, šta bi bilo da se to nije dogodilo? I šta će se desiti ako kažem, a šta ako ne kažem? Suptilno režiran, sa snažnim fokusom na govor tela i gestove, nagrađeni film priča priču o jednoj noći nesreće i sudbine, o posledicama pogrešnih odluka i zamkama ljudske potrebe da sakrije odgovornost“ - navodi se u obrazloženju. U ovoj selekciji dodeljeno je Specijalno priznanje za kameru Boroku Biršu i Tudoru Platonu za rumunski film „Nova godina koja nije došla“ zbog kako navode „ precizne i sugestivne vizuelne rekonstrukcije Rumunije krajem 1989. godine. Kroz majstorsku upotrebu svetla, teksture i kadrova, kamera dočarava i tenziju društva na ivici promena i tihe emocije onih koji u njemu žive. Slike se besprekorno kreću između intimnih enterijera i prepunih javnih prostora, dajući filmu retku vizuelnu dubinu zbog koje istorija deluje neposredno i duboko ljudski.“ Specijalno priznanje pripalo je i Jari Sofiji Ostan za ulogu u slovenačkom ostvarenju „Dobre devojke“: „za izuzetno autentičnu, suptilnu i emotivno slojevitu izvedbu. U filmu Male nevoljne devojke, ona osvetljava izazove odrastanja — suočavanje sa tabuima, otpor patrijarhatu i potragu za sopstvenim glasom — tumačeći lik mlade žene koja se bori za pravo da bude svoja. Njeno prisustvo na ekranu je prirodno, precizno i duboko izražajno, zračeći emocionalnom istinom koja osvetljava svaki kadar i daje filmu njegovo pulsirajuće srce.“

Dodela nagrada LIFFE festivala Foto: Marko Cvetković

Bern Buder: „Videli smo fantatsičnu selekciju. Mali broj filmova, ali izvanredno iskustvo. To su lične priče o ljudima i situacijama koje nisu jednostavne i koje nije bilo lako režirati, jer ne prate jednostavnu priču, već ekranizuju trenutke, situacije, koristeći u velikoj meri govor tela, izraze lica.“

Selman Nadžar: „Ovo je bila sjajna prilika da vidimo filmove iz jugostočne Evrope. Počastvovan sam što sam bio u žiriju ovog Festivala, na kome sam prošle godine nagrađen za svoj film „Rana oklevanja“.“

Dodela nagrada i svečano zatvaranje 18.LIFFE-a je u 19h u bioskopu Leskovačkog kulturnog centra.