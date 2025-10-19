Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković posetio je srpski paviljon na Bijenalu arhitekture u Veneciji, gde je istakao da Srbija ima mnogo razloga da bude ponosna na način na koji su naši autori prikazali punoću kreativnosti, umetničkog nasleđa i naučne inovativnosti.

Ministar je naglasio da je srpski paviljon jedan od najuspešnijih projekata naše kulturne scene i da svi učesnici zaslužuju ozbiljnu pohvalu i priznanje od strane društva.

- Imamo razloga da budemo ponosni kao zemlja, jer su naši ljudi na izuzetno originalan način prikazali bogatstvo domaće kreativnosti. Broj posetilaca našeg paviljona govori sam za sebe – jedan je od najposećenijih i ostavlja posetioce bez daha, pokazujući im koliko je prošlo vreme bilo ispunjeno fantastičnim stvaralaštvom, izjavio je Selaković.

Ministar je istakao da je predstavljanje Srbije u Veneciji izvanredan spoj tradicije i savremene tehnologije – ručno pletenih formi žena koje su vekovima stvarale odeću i tkanine, povezanih sa naučnim dostignućima Instituta „Mihajlo Pupin“, čiji su stručnjaci početkom šezdesetih godina prošlog veka konstruisali prvu na dodir osetljivu veštačku ruku – „Beogradsku šaku“.

Bijenale arhitekture u Veneciji Foto: Ministarstvo Kulture

Celokupan koncept ovogodišnjeg srpskog paviljona povezan je sa solarnim panelima koji pokreću instalaciju, stvarajući simboličnu vezu između energije prošlosti, kreativnosti i savremenih tehnoloških rešenja.

Govoreći o budućnosti, ministar Selaković je rekao da su procedure za odabir predstavnika Srbije za jubilarno Bijenale već u toku i izrazio uverenje da će Republika Srbija imati dostojnog predstavnika i na narednom izdanju ove prestižne manifestacije.

