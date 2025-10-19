Barcelona Gipsy balKan Orchestra podigli na noge Sava centar uz razigranu publiku
Međunarodni ansambl Barcelona Gipsy balKan Orchestra svojim koncertom 17. oktobra bukvalno je podigao na noge razigranu publiku u prepunoj velikoj dvorani Sava centra već od prvih taktova.
Na koncertu nazvanom „Balkan Reunion” (Balkansko okupljanje), nastupili su izuzetni muzičari predvođeni kontrabasistom
iz Beograda, Ivanom Kovačevićem: Margerita Abita (vokal, Italija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija), Pere Nolasc Turu (violina, Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon
(klarinet, Španija).
U galeriji pogledajte fotografije sa koncerta:
U vrhunski nastup ovog sjajnog benda savršeno su se uklopili specijalni gosti pozvani samo za ovu priliku u Beograd: svetski poznati violinista Robi Lakatoš, vrhunski vokal Danica Krstić i čuveni cimbalista Lubomir Gašpar. Svojim atraktivnim nastupom publika u Sava centru je uživala uz dva bisa, a nakon koncerta ogranizovano je druženje i fotografisanje u holu dvorane.
Organizator koncerta je Centar beogradskih festivala (CEBEF). Na koncertu je publika imala prilike da uživa u hit pesmama, među kojima su: "Tisom tiše", "Mome odi za voda", "Cu Ti Lu Dissi", "Zaspo Janko", "Aj mene majka","Vranjaka", "Niška banja", "Ederlezi", "Od Ebra do Dunava"...
Za kraj koncerta, na oduševljenje pristutnih, orkestar je sa svim gostima izveo "Makedonsko devojče" i "Konfetki/Nane tsokha", kao i "Još ne sviće rujna zora".
Barcelona Gipsy balKan Orchestra je rado viđen bend širom sveta i izvodi pesme na mnogim jezicima: španskom, srpskom, ruskom, romskom, italijanskom,... Sedište benda je u Barseloni. Tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice.
