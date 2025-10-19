Slušaj vest

Međunarodni ansambl Barcelona Gipsy balKan Orchestra svojim koncertom 17. oktobra bukvalno je podigao na noge razigranu publiku u prepunoj velikoj dvorani Sava centra već od prvih taktova.

Na koncertu nazvanom „Balkan Reunion” (Balkansko okupljanje), nastupili su izuzetni muzičari predvođeni kontrabasistom

iz Beograda, Ivanom Kovačevićem: Margerita Abita (vokal, Italija), Julien Čanal (gitara, Francuska), Albert Enkaminanko (perkusije, Španija), Pere Nolasc Turu (violina, Španija), Fernando Salinas Olkoz (harmonika, Španija), Havi Pendon

(klarinet, Španija).

U galeriji pogledajte fotografije sa koncerta:

1/9 Vidi galeriju Barcelona Gipsy balKan Orchestra - koncert u Sava Centru Foto: Dusan Milenkovic

U vrhunski nastup ovog sjajnog benda savršeno su se uklopili specijalni gosti pozvani samo za ovu priliku u Beograd: svetski poznati violinista Robi Lakatoš, vrhunski vokal Danica Krstić i čuveni cimbalista Lubomir Gašpar. Svojim atraktivnim nastupom publika u Sava centru je uživala uz dva bisa, a nakon koncerta ogranizovano je druženje i fotografisanje u holu dvorane.

Organizator koncerta je Centar beogradskih festivala (CEBEF). Na koncertu je publika imala prilike da uživa u hit pesmama, među kojima su: "Tisom tiše", "Mome odi za voda", "Cu Ti Lu Dissi", "Zaspo Janko", "Aj mene majka","Vranjaka", "Niška banja", "Ederlezi", "Od Ebra do Dunava"...

Barcelona Gipsy balKan Orchestra - koncert u Sava Centru Foto: Dusan Milenkovic

Za kraj koncerta, na oduševljenje pristutnih, orkestar je sa svim gostima izveo "Makedonsko devojče" i "Konfetki/Nane tsokha", kao i "Još ne sviće rujna zora".

Barcelona Gipsy balKan Orchestra je rado viđen bend širom sveta i izvodi pesme na mnogim jezicima: španskom, srpskom, ruskom, romskom, italijanskom,... Sedište benda je u Barseloni. Tradicija muzike balkanskih zemalja je glavni motiv kompozicija ove grupe iz katalonske prestonice.

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca