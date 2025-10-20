Slušaj vest

Jučerašnje jutro u Parizu počelo je poput scene iz filma – dragulji neprocenjive vrednosti ukradeni su iz Luvra, najpoznatijeg muzeja na svetu. Prema francuskim medijima, pljačka se dogodila između 9.30 i 9.40, a počinitelji – njih trojica ili četvorica – izveli su celu operaciju u samo sedam minuta.

Uz pomoć merdevina ušli su direktno u Apolonovu galeriju, razbili dve vitrine i pobegli s delom nakita iz Napoleonske zbirke. Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez potvrdio je da se radi o predmetima “neprocenjive vrednosti”, dok je Luvr ostao zatvoren zbog “vanrednih okolnosti”.

Muzej ima ukupno pet piramida. Baza glavne piramide teži 105 tona, a poduprta je sa 95 tona čelika. Foto: Kurir/A.S.

Iz Luvra 1911. ukradena Mona Liza

Ova filmska pljačka odmah je podsetila na jedan od najpoznatijih zločina u istoriji umetnosti – krađu Mona Lize iz istog muzeja 21. avgusta davne 1911. godine. Tada je u istoriju ušao Vinćenco Peruđa, Italijan rođen u severnoj Italiji, koji je u Parizu radio upravo u Luvru. Nakon što je ukrao slavnu sliku, pokušao je da je proda, što je na kraju pomoglo policiji da mu uđe u trag i vrati umetninu na svoje mesto.

Mona Liza je mala slika (53×77 cm), ali izuzetno poznata Foto: Kurir/A.S.

Peruđa se u Pariz preselio 1908. godine i zaposlio u muzeju na poslovima održavanja umetnina. U sklopu posla brzo je naučio sve o kolekciji, pa i o Mona Lizi, te je došao na ideju da je – ukrade. Tog jutra je u sedam sati došao u Luvr u beloj radnoj uniformi kakvu su nosili svi zaposleni. Pričekao je da Salon Carré ostane prazan, pa skinuo sliku sa zida, uklonio okvir i staklo, a zatim ju je umotao u svoje platno i mirno izašao iz zgrade.

Dve godine sliku držao u stanu

Policija ga je čak dva puta ispitivala, ali u to vreme nije bio osumnjičen. Dve godine kasnije Mona Liza je još uvek bila u njegovom stanu u Parizu. Kad je napokon pokušao da proda delo galeriji u Firenci, vlasnik je prepoznao o čemu se radi i obavestio policiju. Peruđa je uhapšen, a Mona Liza vraćena u Luvr, što je izazvalo globalno oduševljenje i potpuno promenilo njen status.

Vinćenco Peruđa je ukrao Mona Lizu iz Luvra 1911. godine Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Do tada poznata samo ljubiteljima umetnosti, nakon krađe postala je najslavnija slika na svetu. Luvr je beležio rekordne gužve, a njen tajanstveni osmeh postao je simbol muzeja i Pariza. Peruđa je, pak, tvrdio da je to učinio iz “patriotizma”, želeći da vrati delo Italiji – ali činjenica da je pokušao da je proda baca sumnju na tu verziju. Ipak, mnogi su mu poverovali. Osuđen je na godinu dana zatvora, ali je pušten već nakon sedam meseci, piše Index.hr.

Video: Najveći muzej na otvorenom u Srbiji