Glumica Marija Crnobori, bila je jedna od onih koje su svi voleli. Njen život nije bio nimalo lak, obeležile su ga dve tragedije od kojih se nikada nije oporavila.

Na poziv Bojana Stupice je sa suprugom došla u Beograd iz Istre i svojim talentom osvojila beogradsku publiku, ali i učestvovala u izgradnji Jugoslovenskog dramskog pozorišta, koje ju je na kraju i proslavilo. U svojoj bogatoj karijeri odigrala je brojne role, a publika će je zauvek pamiti kao Sofokleovoj Antigoni, Šekspirovoj Lejdi Magbet, Geteovom Ifigenijeom.

Porodična tragedija

Marija je rođena 1. oktobra 1918. godine u Banjolama u Istri. Imala je sedmoro braće i sestara, a u mladosti je doživela veliku porodičnu tragediju kada je četvoro njih preminulo tokom Drugog svetskog rata. Njenu 45 godina dugu karijeru obeležile su velike uloge, a u privatnom životu pratile su je brojne turbulencije.

Bila je udata za reditelja Marka Foteza, a u brak su uplovili nakon što ga je ona zaprosila, i to na vrlo neobičan način. Pošto je rekao da se nikada neće ženiti glumicom, Marija ga je zaprosila tako što mu je napisala pismo na 24 strane.

- Nisam imala nerava da to šaljem poštom, nego sam mu lično odnela i rekla: “To sada čitaj, a ja idem napolje u park”. Sedela sam na klupi i čekala. Kad sam se vratila, Marko je rekao: “Venčaćemo se 31. avgusta”. Tako je i bilo, venčali smo se tog dana 1946. u Dubrovniku - ispričala je svojevremeno glumica u jednom intervjuu.

U braku sa Markom dobila je sina Aleksandra, koji je krenuo očevim stopama i takođe bio uspešan reditelj.

Smrt je pratila u stopu

Marija Crnobori Foto: Printscreen/Youtube/Aktivista Neumereni

Međutim, Marija je prerano izgubila obojicu. Nakon smrti muža, u maju 2009. godine glumicu je potpuno slomila smrt sina. Aleksandar je iza sebe ostavio tri ćerke i dva unuka, o kojima je Marija brinula do kraja života. Nakon sinovljeve smrti potpuno se osamila i povukla u sebe.

- Danas najradije gledam kroz prozor da vidim lepu i visoku brezu koju je posadio moj sin. I tada kao da vidim njega, ispričala je svojoj velikoj prijateljici Miri Stupici.

"Duboka starost je kazna"

U svom poslednjem obraćanju javnosti, dve godine pred smrt, povodom predstavljanja svoje knjige “Životić” rekla je:

- Duboka starost je kazna, mada ipak nije loše živeti. Svi mi živimo neke svoje male živote. I neću da sednem, moram još da hodam po zemlji. Imam dva praunuka, Marka i Danila. I tri unuke. A u životu moraš imati i sreće. Ja je jesam imala. Imala sam i dobre učitelje u velikim teatrima, nekako mi je išlo, ispričala je tada.

Marija je preminula u Beogradu 21. oktobra 2014. godine, u 96. godini. Nagrađivana je i odlikovana najvećim priznanjima za posebna ostvarenja i životno delo kao što su Sterijina nagrada (1968), Oktobarska nagrada grada Beograda (1960), Sedmojulska nagrada za životno delo (1974), Dobričin prsten (1992). Marija je 2013. odlikovana Sretenjskim ordenom III reda.

Objavila je knjigu sećanja "Svijet glume" (1991) i "Životić" (2011), zbirku eseja o pozorištu pisanih u periodu od 1952. do 2004, koje je odabrala i uredila prof. dr Jelena Lužina.

