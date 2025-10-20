Slušaj vest

Istorijski muzej Srbije ima zadovoljstvo da Vas pozove da u četvrtak 23. oktobra u 19.30 časova prisustvujete predstavljanju knjige dr Dušice Bojić „General dr Žarko Ruvidić – preci, potomci i prijatelji”, koju je Muzej nedavno objavio.

Na predstavljanju knjige govoriće dr Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije i autorka knjige, brigadni general dr Veljko Todorović, saradnik na izdanju, dr Ratomir Milikić, naučni savetnik u Institutu za savremenu istoriju i recenzent knjige, Branislav Živanović, saradnik na izdanju, i Mihailo Ruvidić, potomak generala dr Žarka Ruvidića.

Naslovna strana knjige „General dr Žarko Ruvidić- preci, potomci i prijatelji” autorke dr Dušice Bojić Foto: Promo

Monografija „General dr Žarko Ruvidić – preci, potomci i prijatelji” rezultat je višegodišnjeg istraživačkog rada autorke dr Dušice Bojić na projektu „Genealogija starih srpskih porodica”. U knjizi je predstavljena porodična arhiva sa fotografijama i dokumentima sanitetskog generala dr Žarka Ruvidića (1880–1947), koja pruža biografski prikaz ugledne porodice Ruvidić i mnogih porodica s kojima su se spajali bračnim vezama poput Blaznavaca, Krstića, Miškovića, Dimitrijević Lontkijevića...

Knjiga je važno svedočanstvo o procesu formiranja građanskog društva i njegovom jačanju bračnim politikama u Srbiji u drugoj polovini 19. i prvoj polovini 20. veka, vremenu velikih istorijskih procesa i događaja kako u Srbiji, tako i u svetu.

Autorka pred čitaoce iznosi genealogiju jedne srpske porodice, pružajući kroz nju sliku o srpskom društvu, uglednim pojedincima i njihovim isprepletanim sudbinama, važnim za razvoj medicine i razumevanje vojničkog, kulturnog i društvenog života Srbije toga doba.

Ulaz je slobodan, a predstavljanje knjige će biti održano u centralnoj sali Istorijskog muzeja Srbije.

