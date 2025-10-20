"Crna svadba 2" na udaru piraterije: Nove epizode se pojavile na internetu pre TV premijere
Nova sezona serije "Crna svadba", najomiljenijeg televizijskog formata iz žanra triler-misterije, možete da pratite od 25. oktobra svake subote i nedelje na kanalu Superstar TV s početkom u 21 sat. A za sve one koji su nestrpljivi i vole prvi da saznaju ishod ovog popularnog trilera, na svim platformama Telekom Srbija dostupne su sve epizode za bindžovanje. Međutim, i pre premijere završile su na piratskim sajtovima. Jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja donose nam TS Medija i produkcijska kuća Fajerflaj, a novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.
Režiju druge sezone potpisuje Nemanja Ćipranić, autor scenarija je Aleksandar Radivojević, dok glumačku postavu čine Uliks Fehmiu, Jelena Đokić, Zlatan Vidović, Nikola Kojo, Borka Tomović, Ivan Zablaćanski, Dara Džokić, Predrag Bjelac, Ana Lečić, Sonja Vukićević, Andrej Jemcov, Ivan Marković, Dragan Mićanović i mnogi drugi.
Ovo nije jedini slučaj u svetu i kod nas. U Americi, "Igra prestola" i njen spin-of "Kuća zmaja" imali su epizode koje su procurile pre premijere, dok su filmovi poput "Avengers: Endgame" i "Star Wars: The Force Awakens" doživeli curenje scena i gotovih materijala na internetu.
Slučaj filma "Toma" iz 2021. godine domaća publika još pamti. Film posvećen legendarnom Tomi Zdravkoviću bio je meta piraterije nekoliko dana nakon premijere. Isto je doživeo i nastavak "Južnog vetra".
Bonus video. Šta je Crna svadba?