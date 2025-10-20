Nova sezona serije "Crna svadba", najomiljenijeg televizijskog formata iz žanra triler-misterije, možete da pratite od 25. oktobra svake subote i nedelje na kanalu Superstar TV s početkom u 21 sat. A za sve one koji su nestrpljivi i vole prvi da saznaju ishod ovog popularnog trilera, na svim platformama Telekom Srbija dostupne su sve epizode za bindžovanje. Međutim, i pre premijere završile su na piratskim sajtovima. Jedno od najuspešnijih domaćih televizijskih ostvarenja donose nam TS Medija i produkcijska kuća Fajerflaj, a novo poglavlje otkriva još dublje tajne i opasnosti koje vrebaju iz senke.