Na predstojećem 28. izdanju Festivala slovenačkog filma Portorož, koji se održava od 21. do 26. oktobra, biće prikazano sedam srpskih filmova i koprodukcija, od kojih je šest nastalo u saradnji sa slovenačkim koproducentima i uz podršku Slovenačkog filmskog centra.

U glavnom takmičarkom programu biće prikazan film „Majka Mara“ Mirjane Karanović, u čijem središtu je uspešna poslovna žena čiji život iz korena menja iznenadna smrt sina jedinca. Kroz odnos sa mlađim muškarcem, ona pokušava da se suoči sa gubitkom i pronađe način da nastavi dalje.

U istoj selekciji biće prikazane i četiri manjinske srpske koprodukcije. Film “Nestašne devojke” rediteljke Urške Đukić prati introvertnu 16-ogodišnju Luciju koja se pridružuje ženskom horu svoje katoličke škole, gde se sprijateljuje sa Anom-Marijom, popularnom i koketnom učenicom treće godine.

“Dražen” Danila Šerbedžije i Ljube Zdjelarevića je biografski film posvećen jednom od najvećih jugoslovenskih i hrvatskih košarkaša, Draženu Petroviću. “Nakon ljeta” Danisa Tanovića u središtu radnje ima mladu Zagrepčanku, vanbračnu ćerku bogatog meštanina ostrva, koja dolazi na ostrvo i započinje aferu s oženjenim britanskim piscem u krizi srednjih godina. “Skriveni ljudi” Mihe Hočevara prati dvojicu junaka koji se prebijeni, izgužvani i u lisicama, bude zajedno na obali reke blizu Ljubljane i kreću na put kako bi pronašli Sigov pasoš i identitet.

U revijalnom programu biće prikazan kratki studentski film “Avgust” reditelja Dana Grabnara, nastao u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. U središtu radnje je Petar, koji se nije upisao na faklutet i provodi leto pomažući ocu u kućnim poslovima, zarobljen u tišini sela. U programu specijalnih projekcija, biće prikazan novi film reditelja Slobodana Šijana “Budi bog s nama”.

Ovo je priča o Bošku Tokinu i snimanju prvog avangardnog filma na ovim prostorima Budi Bog s nama, u kome upoznajemo Beograd iz zlatnog doba 20-ih godina prošlog veka, Beograd avangarde, dadaizma, futurizma i zenitizma; Beograd regtajma, džeza i čarlstona; Beograd automobilizma, aeroplana i seksualne revolucije; Beograd koji je tada smatran Parizom na Balkanu.

Festival slovenačkog filma (FSF) je pregled slovenačke audiovizuelne produkcije, koji svake godine predstavlja produkciju dugometražnih i kratkih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova nastalih u Sloveniji tokom prethodne godine.

Na festivalu se dodeljuje nagrada Metod Badjura za životno delo, najuglednije priznanje u oblasti filmskog stvaralaštva u Sloveniji. Ovogodišnji laureat je montažer Janez Bricelj, koji je tokom svoje bogate i dugogodišnje karijere učestvovao u više od 170 filmskih i televizijskih projekata, stvarajući impozantan opus različitih filmskih montaža. Njegovo majstorstvo u savladavanju montažnih tehnika ostavilo je neizbrisiv trag u slovenačkoj kinematografiji.

U sklopu pratećeg programa festivala, Slovenački filmski centar u i opština Piran će 24. oktobra organizovati ceremoniju povodom otvaranja spomen-obeležja na Prvomajskom trgu u Piranu, koji je Evropska filmska akademija u aprilu ove godine uvrstila na listu Blaga evropske filmske kulture. Tim povodom biće prisutna i počasni gost Matthijs Wouter Knol – direktor Evropske filmske akademije, vodeće evropske organizacije u oblasti filma, sa kojim će se 25. oktobra održati i razgovor.

Stručni žiri festivala dodeljuje i nagrade Vesna za najistaknutija dostignuća filmskih stvaralaca u protekloj godini. Vesna simbolizuje snagu junakinje iz legendarnog istoimenog filma koji je 1955. godine režirao František Čap, reditelj češkog porekla, koji danas predstavlja jedan od stubova istorije slovenačkog film.

Festival je naslednik Nedelje domaćeg filma u Celju, osnovane sedamdesetih godina 20. veka, koja je nakon osamostaljenja zemlje preimenovana u Slovenački filmski maraton i preseljena u Portorož, gde festival, nakon nekoliko selidbi, i danas ima svoje sedište. Festival slovenačkog filma je nacionalni događaj na kojem se okupljaju filmski stvaraoci, stručna javnost, međunarodni gosti i drugi ljubitelji filma.

