Monodrama "Knjiga o Milutinu", u režiji Egona Savina, koja je nastala prema istoimenom romanu Danka Popovića, svoju premijeru imala je u Zvezdara teatru 11. novembra 2021. godine na Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Predstava je doživela stotine izvođenja, a Zvezdara teatar uskoro obeležava pune 4 godine njenog izvođenja.

Glavni junak "Knjige o Milutinu" je seljak iz Šumadije, koji ne može da zažmuri na stradanje svog naroda. Njegov moral i junaštvo mu omogućavaju da sam sebi postavi pitanja kojih se ranije bojao da postavi. U monodrami ga igra Nenad Jezdić, gde postepeno navodi gledaoce da razmisle o razlozima zbog kojih se vredi boriti za svoju zemlju i sve što joj je od Boga dato.

Nenad Jezdić u monodrami Knjiga o Milutinu Foto: Promo/Nikola Vukelić

Milutin govori o svojoj tragičnoj sudbini, ali i o sudbini celokupnog srpskog naroda posle Sarajevskog atentata 28. juna 1914. godine.

- Milutinovo žitije je toliko sadržajno, tačno, da nema šta da se doda. A toliko je važno da se svi naši Milutini, svi koji se nalaze u porodičnim albumima, porodičnom trajanju, da se ta paradigma oživi. Milutin je paradigma istinskog patriotizma, istinske hrabrosti i junaštva. I postavljam pitanje dostojnosti da ja to igram. Sveprisutna mi je sumnja u glavi da li sam uopšte dostojan da makar i tih sat i nešto na sceni budem Milutin Ostojić - rekao je Nenad Jezdić na konferenciji za medije uoči premijere 2021. godine.

Nenad Jezdić u monodrami Knjiga o Milutinu Foto: Promo/Nikola Vukelić

Zanimljivo je da je roman "Knjiga o Milutinu" odmah po objavljivanju, 1985. godine, bio proglašen za nacionalistički i svuda je zabranjen. Knjiga je doživela preko 40 izdanja i 500.000 prodatih primeraka.

U "Knjizi o Milutinu" je predstavljena istorija Srba od Sarajevskog atentata na princa Ferninada, pa sve do nekoliko godina posle Drugog svetskog rata. Junak ove priče je učestvovao u tri rata i povlačenju preko Albanije. U svojim razmišljanjima Milutin, običan seljak iz sela Koštunića, iz Šumadije, otvara niz pitanja koja ukazuju na besmisao rata. Njegova razmišljanja upućuju na to da su u ratu i pobednici i pobeđeni - gubitnici.

