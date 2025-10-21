Na Sajmu knjiga više od 400 izdavača: U Beograd stiže Dženi Kolgan
Sajam knjiga u Beogradu otvara svoja vrata u subotu i traje do 2. novembra, a bojkotovaće ga tek nekoliko izdavača od više od 400 koji su se prijavili za učešće. Slogan ovogodišnje manifestacije je "Tvoja nova priča", a zemlja počasni gost je Kipar.
- Beogradski sajam nije samo izdavačka smotra, već mesto susreta, razmene i dijaloga koje je odolevalo i u najtežim vremenima. Povlačenje bi predstavljalo udarac kulturi i čitaocima, a nedostatak razumevanja za pomeranje termina njegovog održavanja pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo - stoji u saopštenju Udruženja izdavača i knjižara Srbije, zajedno sa nezavisnim izdavačima "Vulkan" i "Čigoja"
Oni ocenjuju da "u izazovnom vremenu kultura ne sme biti potisnuta".
- Ona je temelj slobode duha, znanja i dijaloga, a na nama je da je branimo - jer bez nje nema slobodnog društva ni budućnosti. Naše učešće na Sajmu je znak da kultura i knjiga neće biti poraženi. U toj borbi povlačenje bi predstavljalo predaju - navodi se u zajedničkom saopštenju udruženja koje okuplja više od 100 izdavačkih kuća i knjižara, i nezavisnih izdavača "Vulkana" i "Čigoje".
Manifestacija će se održavati u halama 1, 1a, 2a i 4, a posebne pogodnosti važe za porodične posete - 27. i 28. oktobra jedna kupljena ulaznica biće dovoljna za celu porodicu. Tradicionalni školski dan planiran je za četvrtak, 30. oktobar.
Na ovogodišnjem sajmu učestvovaće više od 400 direktnih izlagača, kako iz Srbije i s Kipra, tako i iz zemalja poput Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.
Programski sadržaj predstavila je ranije umetnička direktorka Sajma knjiga Isidora Injac, koja je najavila dolazak stranih književnih imena: Vesne Goldsvorti iz Velike Britanije, Alija Fenika, holandsko-britanskog autora, i Dženi Kolgan iz Škotske. Od domaćih autora s dve knjige na Sajam dolazi Matija Bećković, s putopisima Vladimir Pištalo, s novim romanima i Ljiljana Habjanović Đurović, Srđan Dragojević i Srđan Valjarević.
Jedan od programskih segmenata "Čarobna šuma" biće posvećen dečjoj i omladinskoj književnosti povodom 110 godina od rođenja Branka Ćopića, dok će segment "Pevam danju, pevam noću" slaviti poeziju Branka Radičevića, povodom 200 godina od njegovog rođenja.