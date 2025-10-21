Slušaj vest

Sajam knjiga u Beogradu otvara svoja vrata u subotu i traje do 2. novembra, a bojkotovaće ga tek nekoliko izdavača od više od 400 koji su se prijavili za učešće. Slogan ovogodišnje manifestacije je "Tvoja nova priča", a zemlja počasni gost je Kipar.

Konferencija za medije povodom 68. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga Foto: www.sajam.rs



- Beogradski sajam nije samo izdavačka smotra, već mesto susreta, razmene i dijaloga koje je odolevalo i u najtežim vremenima. Povlačenje bi predstavljalo udarac kulturi i čitaocima, a nedostatak razumevanja za pomeranje termina njegovog održavanja pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo - stoji u saopštenju Udruženja izdavača i knjižara Srbije, zajedno sa nezavisnim izdavačima "Vulkan" i "Čigoja"



Oni ocenjuju da "u izazovnom vremenu kultura ne sme biti potisnuta".

- Ona je temelj slobode duha, znanja i dijaloga, a na nama je da je branimo - jer bez nje nema slobodnog društva ni budućnosti. Naše učešće na Sajmu je znak da kultura i knjiga neće biti poraženi. U toj borbi povlačenje bi predstavljalo predaju - navodi se u zajedničkom saopštenju udruženja koje okuplja više od 100 izdavačkih kuća i knjižara, i nezavisnih izdavača "Vulkana" i "Čigoje".

Foto: Mileta Mirčetić



Manifestacija će se održavati u halama 1, 1a, 2a i 4, a posebne pogodnosti važe za porodične posete - 27. i 28. oktobra jedna kupljena ulaznica biće dovoljna za celu porodicu. Tradicionalni školski dan planiran je za četvrtak, 30. oktobar.

Dženi Kolgan Foto: GARY DOAK / Alamy / Profimedia



Na ovogodišnjem sajmu učestvovaće više od 400 direktnih izlagača, kako iz Srbije i s Kipra, tako i iz zemalja poput Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Grčke, Nemačke, Belorusije, Rusije, Irana, Gruzije, Maroka i Tunisa.

Programski sadržaj predstavila je ranije umetnička direktorka Sajma knjiga Isidora Injac, koja je najavila dolazak stranih književnih imena: Vesne Goldsvorti iz Velike Britanije, Alija Fenika, holandsko-britanskog autora, i Dženi Kolgan iz Škotske. Od domaćih autora s dve knjige na Sajam dolazi Matija Bećković, s putopisima Vladimir Pištalo, s novim romanima i Ljiljana Habjanović Đurović, Srđan Dragojević i Srđan Valjarević.

Foto: Zorana Jevtić



Jedan od programskih segmenata "Čarobna šuma" biće posvećen dečjoj i omladinskoj književnosti povodom 110 godina od rođenja Branka Ćopića, dok će segment "Pevam danju, pevam noću" slaviti poeziju Branka Radičevića, povodom 200 godina od njegovog rođenja.

Cena pojedinačne karte je 400 dinara, karte za grupne posete koštaće 300 dinara, a cena parking karte je 200 dinara po satu. Radno vreme sajma je od 10 do 20 časova. Porodočni dan se održava 27. i 28. oktobra, a školski dan 30. oktobra. Najavljeno je da će naredni počasni gost Sajma biti Tunis.