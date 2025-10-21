Slušaj vest

U pozorištu "Bora Stanković" počinju večeras 45. Borini pozorišni dani, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u Vranju i regionu. Publika prve večeri ima priliku da pogleda premijeru predstave "Proslava", nastalu po komadu Tomasa Vinterberga i Mogensa Rukova (adaptacija Bojan Tasić, režija Marko Torlaković) i u izvođenju ansambla vranjskog pozorišta. Festival će trajati do 28. oktobra, a tokom osam dana posetioci će moći da uživaju u raznovrsnom programu i nastupima pozorišta iz zemlje i regiona. "Smeh, tišina, istina i još ponešto" slogan je ovogodišnje manifestacije, a predstave je odabrao Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozorja.

Foto: Kurir/T. Stamenković



- Izbor predstavlja možda i vrh pozorišne produkcije u ovom regionu u proteklih deset meseci. Trudio sam se da izaberem predstave koje su zaista estetski i umetnički vredne, ali koje istovremeno korespondiraju s publikom. Dakle, nisu hermetične, ne podilaze ukusu publike, ali zaista mislim da će ostvariti dobru komunikaciju s publikom, jer festivali se pre svega prave zbog publike. I s druge strane, naravno, treba malo osetiti i impuls senzibilitet publike, jer nije ista publika u Vranju i u Subotici, i to treba imati na umu i kada se biraju predstave - istakao je Radonjić.

Razbijeni krčag Foto: Dejan Rakita



Publika će moći da pogleda komad "Udovica živog čoveka", tekst i režija: Dušan Kovačević, Zvezdara teatar, Beograd; "Razbijeni krčag", tekst: Hajnrih fon Klajst, režija: Tatjana Mandić Rigonat, Narodno pozorište Republike Srpske, Banjaluka; "Narodni poslanik", tekst: Branislav Nušić, režija: Egon Savin, Makedonsko narodno pozorište, Skoplje; "Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu)", tekst: Biljana Srbljanović, režija: Anrej Nosov, Narodno pozorište Beograd; "Pevanje i ćutanje Sofke Nikolić", tekst: Milivoje Mlađenović, režija: Sonja Petrović, Gradsko pozorište "Semberija", Bijeljina; "Ućutkivanje Sokrata", tekst: Hauard Brenton, režija: Nebojša Bradić, Bitef teatar Beograd i Centar za kulturu Tivat.

Foto: Boris Katančević