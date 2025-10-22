Slušaj vest

Interesovanje Vranjanaca ne jenjava o čemu svedoče redovi ispred blagajne pozorišta. "Smeh, tišina, istina i još ponešto" slogan je ovogodišnje manifestacije, a sedam predstava je odabrao selektor Miroslav Radonjić, direktor Sterijinog pozorja.

Prve večeri festivala 21. oktobra kada se obeležava i Dan pozorišta, publika je bila u prilici da pogleda premijeru predstave "Proslava", nastalu po komadu Tomasa Vinterberga i Mogensa Rukova, adaptacija Bojan Tasić, režija Marko Torlaković u izvođenju ansambla vranjskog pozorišta. Izvođenje komada “Proslava” u prisustvu publike koja je na sceni.

Foto: T.s.

Zamenik gradonačelnika Milan Ilić, istakao je da "Borini pozorišni dani“ predstavljaju jednu od najznačajnijih kulturnih i umetničkih manifestacija grada Vranja

"Izaista, svake godine u ovo vreme Vranje je prestonica pozorišne umetnosti, a Vranjanci privilegovani da u svom gradu ugoste najpoznatija glumačka imena i ostvarenja. Ako pogledamo malo šire i dublje, slogan ovogodišnjeg festivala u saglasju je i sa celokupnim opusom Borisava Stankovića u čiju čast je festival i pokrenut. Ansamblu i zaposlenima Pozorišta "Bora Stanković" čestitam Dan ustanove i ulazak u drugi vek organizovanog pozorišnog života u Vranju. Želim vam da trajete još dugo, čuvajući vrednosti koje su nam ostavljene u nasleđe“, rekao je Ilić.

Direktorka Pozorišta "Bora Stanković“ Kristina Janjić Stojanović istakla je da kulturna manifestacija koja traje dugo postaje identitet grada.

Praznik umetnost

"Kada neka kulturna manifestacija traje ovoliko dugo, to više nije samo događaj – to postaje identitet grada, tradicija utkana u generacije umetnika i publike, simbol istrajnosti, ljubavi prema sceni i neraskidive veze između pozorišta i ljudi koji u njemu pronalaze radost, odgovore na pitanja, utehu i inspiraciju. Zato želim da izrazim iskrenu zahvalnost gradu i gradskom rukovodstvu na podršci i razumevanju važnosti kulture, kao i svima vama koji iz godine u godinu dokazujete da pozorište ima svoju vernu publiku, svoje prijatelje i svoje saborce. Hvala umetnicima koji nam poklanjaju svoj talenat i emociju, hvala našoj publici koja nas podržava, I hvala svima koji iza scene nesebično rade da svako festivalsko veče bude praznik umetnosti“, istakla je direktorka.

Ona je za Kurir uoči premijere predstave “Proslava” izjavila da u vranjskom teatru vlada veliko uzbuđenje, stres velika odgovornost da sve prođe kako treba.

Foto: T.s.

Ovogodišnji Borini pozorišni dani imaju još jednu posebnost, predstava vranjskog ansambla "Proslava“ je u takmičarskom delu festivala.

"Posle više godina vraćamo naše pozorište u takmičarski deo. Jako su dobru predstavu napravili ja sam prezadovoljna i želim im svu sreću. Slobodno mogu da kažem da zaista možemo da pariramo svim pozorištima iz unutrašnjosti, a i ovim inostranim koja nam dolaze. U svakom slučaju tek kad se sve na kraju bude završilo verovatno ćemo izaći puni utisaka i tek tada shvatiti šta smo zapravo napravili“, izjavila je Kristina Janjić Stojanović.

"Drago mi je da se vranjsko Pozorište vratilo na svoj festival učešćem, pošto smo jedno pet šest godina bili skrajnuti i nismo bili u konkurenciji“, izjavio je glumac vranjskog teatra Dragan Živković Durge i podsetio da je od osnivanja festivala vranjsko pozorište uvek učestvovalo u takmičarskom delu .

Foto: T.s.

Borini pozorišni dani su jedan od najdugovečnijih pozorišnih festivala u Srbiji. Festival je osnovan 1979. godine na inicijativu tadašnjeg upravnika i reditelja Pozorišta “Bora Stanković” Radoslava Radivojevića, a u čast jednog od najznačajnijih srpskih pisaca Borisava Stankovića koji je rođen u Vranju.