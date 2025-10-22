Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković obratio se na svečanom koncertu Kineske nacionalne opere, održanom u Zadužbini Ilije M. Kolarca, povodom obeležavanja jubileja „70 godina prijateljstva naroda Srbije i Kine“.

Ministar Selaković je tom prilikom istakao značaj jedne od centralnih manifestacija u godini posvećene jačanju kulturnih i umetničkih veza dve zemlje, kao i sedam decenija uzajamnog poštovanja, poverenja i saradnje, što, kako je rekao, simbolično govori i sam naziv koncerta – „Glasovi harmonije, zajedno ka budućnosti“.

„Naši narodi dele iste vrednosti – nezavisnost, samostalnost i poštovanje međunarodnog prava, a kultura predstavlja jedan od najsnažnijih mostova koji nas povezuju“, rekao je Selaković.

Ministar je ukazao da kroz zajedničke projekte predstavljanja i razmene umetnika Srbija i Kina grade budućnost utemeljenu na harmoniji i plodotvornoj saradnji.

„Nije reč samo o podršci umetnosti, kojoj smo svakako posvećeni, već o zajedničkom pogledu i dubljem razumevanju sveta koji nas okružuje. To je ujedno i težnja našeg čeličnog prijateljstva i sveobuhvatne strateške saradnje, koje ćemo dodatno ojačavati u skladu sa vizijom predsednika država“, naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, kultura je izuzetno važna odrednica bilateralne saradnje dveju zemalja, a istovremeno i veoma važan činilac u okviru različitih globalnih inicijativa i multilateralne saradnje.

Ministar je najavio da će se krajem ove godine umetnost Republike Srbije predstaviti u nacionalnom paviljonu u okviru 10. Bijenala umetnosti u Pekingu. Ističući veliko interesovanje za programe u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, kao i u Kulturnom centru Srbije u Pekingu, Selaković je čestitao zajednički jubilej „70 godina prijateljstva Srbije i Kine“.

Koncert Kineske nacionalne opere organizovan je u saradnji sa Ambasadom Narodne Republike Kine u Beogradu, Kulturnim centrom Narodne Republike Kine i Ministarstvom kulture Republike Srbije, kao centralni deo obeležavanja jubileja „70 godina prijateljstva Srbije i Kine“.