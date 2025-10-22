Slušaj vest

Jedna od najvoljenijih domaćih serija svih vremena, Selo gori, a baba se češlja, ponovo se emituje na Prvom programu RTS-a. Povodom povratka serije na male ekrane, njen autor i glavni glumac Radoš Bajić oglasio se emotivnom objavom na Instagramu.

Podelio je fotografije iz serije na kojima se nalaze Olga Odanović i neprežaljeni Milorad Mandić Manda, koji je preminuo 15. juna 2016. godine u 55. godini života. Njegova iznenadna smrt ostavila je dubok trag u domaćoj umetničkoj zajednici, ali i u srcima publike koja ga pamti po harizmi, toplini i iskrenosti koju je unosio u svaku ulogu.

Milorad Mandić Manda u seriji Selo gori, a baba se češlja
Radoševa objava pokrenula je talas emocija među pratiocima – komentari su bili ispunjeni tugom, zahvalnošću i sećanjima na glumca koji je ostavio neizbrisiv trag.

"Ne mogu da gledam seriju, a da se ne rasplačem zbog Mande", "Divni, nikad prežaljeni Manda", samo su neki od komentara ispod fotografija.

Povratak serije „Selo gori, a baba se češlja“ na male ekrane probudio je snažan talas nostalgije među gledaocima, podsećajući ih na neka drugačija vremena, životne vrednosti i glumačke velikane koji su obeležili domaću televiziju.

Serija ponovo okuplja porodice pred televizorima, baš kao nekada, a iako Milorad Mandić Manda više nije s nama, njegova energija i duh ostaju prisutni u svakom kadru - nastavljajući da žive kroz uloge koje su ostavile dubok trag u srcima publike.

