Nakon uspešnog gostovanja na Festivalu Visavi sa predstavom „Pričaj mi o ljubavi“ koja je sa velikim uspehom izvedena 16. oktobra na sceni Teatra Verdi u Gorici, Balet Srpskog narodnog pozorišta kreće na novu turneju po Italiji. „Dobre vibracije“, koreografski diptih sa kojom je novosadski ansambl svečano otvorio sezonu, obeležavajući ujedno i svoj jubilej - 75 godina umetničkog stvaralaštva, biće izveden na scenama u Trstu, Basanu del Grapi i Bolonji.

Veče podrazumeva dva snažna i estetski različita ostvarenja savremene igre koja potpisuju Jakopo Godani i Maša Kolar. Komadi “Igra senki” i “Bolero” ovih renomiranih savremenih autora, predstavljaju soliste, ali i mlade igrače novosadskog Baleta, izabrane na audiciji prošle sezone. To su umetnici iz različitih delova sveta i iz najboljih baletskih akademija, koji su stigli kao pravo osveženje i tokom leta pripremali predstavu koja je već izmamila naklonost publike na matičnoj sceni, ali i na nedavnom nastupu u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Balet Srpskog narodnog pozorišta uskoro na scenama u Trstu, Basanu del Grapi i Bolonji

Poziv za gostovanje u Teatru Kontrada u Trstu, deo je saradnje između Vlade AP Vojvodine i italijanskog Regiona Friuli. Tako se “Dobre vibracije” Baleta Srpskog narodnog pozorišta izvode uz podršku Vlade AP Vojvodine, Saveza Srba u Italiji, gradova Trst i Novi Sad, i to 28. oktobra. Turneja se nastavlja gostovanjem u Teatru Remondini u Basanu del Grapi, važnom kulturnom centru Regiona Veneto, čiji festival već dugi niz godina tesno sarađuje sa Beogradskim festivalom igre. Novosadski Balet u ovom gradu na Brenti nastupa 30. oktobra. Poslednje izvođenje “Dobrih vibracija” kada je ove turneja u pitanju, planirano je u legendarnom Teatru Duze, i to 31. oktobra u okviru sezone umetničke igre u glavnom gradom Regiona Emilije Romanje. Novembar je vreme kada se u Bolonji održava treća edicija Međunarodnog baletskog takmičenja na čijem je čelu Aja Jung, brojne tribine i koreografske radionice, kao i gostovanja Baleta Toskane, Nacionalnog baleta Grčke, MM kompanije savremene igre, Baleta Opere iz Rima, kompanije Gauthier Dance iz Štutgarta i mnogih drugih važnih kompanija.

Mediji u Italiji najavljuju dolazak Baleta Srpskog narodnog pozorišta, kao “ansambla koji kontinuirano traje već 75 godina, a sada počinje da beleži svoje prve nastupe na italijanskim i evropskim scenama”. Pažnju kritike svakako privlači originalno ostvarenje italijanskog koreografa Jakopa Godanija za srpski ansambl, ali i nekoliko italijanskih igrača koji su deo ansambla.

Savremene produkcije poznatih evropskih koreografa koje su u prethodnih nekoliko meseci postale deo repertoara Baleta Srpskog narodnog pozorišta, doživljavaju svoju potvrdu upravo kroz brojne pozive za gostovanja i prijem publike u inostranstvu. „Sa nekoliko koreografa svetske reputacije, Icikom Galilijem, Enrikom Morelijem, Jakopom Godanijem i Mašom Kolar, stiglo je pravo osveženje za našu ukupnu scenu, uz mogućnost da se predstavimo publici u zemlji i regionu i potvrdimo istoriju tako što hrabro koračamo ka budućnosti. Zahvalni smo Pokrajinskoj Vladi na razumevanju i mogućnosti da paralelno negujemo važnu baletsku tradiciju i kreiramo savremeni repertoar, kao i da otvorimo vrata za sjajne igrače i pedagoge.” – objašnjava Aja Jung, direktorka Baleta Srpskog narodnog pozorišta.