Pravo sa 63. Filmskog festivala u Njujorku, gde je premijerno prikazan, danas u domaće bioskope stiže "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", film o legendarnom Brusu Springstinu. Njujorškoj projekciji su prisustvovali autori i glumačka ekipa: pored samog Springstina, tu su se našli i Džeremi Alen Vajt, koji tumači legendarnog muzičara, Džeremi Strong, Stiven Grejam, reditelj Skot Kuper... Zasnovano na knjizi Vorena Zejnsa, prvo igrano biografsko delo o jednom od najpoznatijih američkih muzičara osvrće se na period rada i nastanka Brusovog čuvenog albuma "Nebraska" iz 1982. godine, kada je, koristeći četvorokanalni snimač u svojoj sobi u Nju Džersiju, beležio prekretnicu u svom životu, stvarajući ujedno sirov, akustični zapis sa "dušama koje su izgubljene i koje traže razlog da veruju".

Džeremi Alen Vajt i Brus Springstin Foto: The Disney Studios, Kevin Mazur/Getty Images North America



Najavljena biografska drama ne pokriva celu karijeru muzičke legende, nego specifičan, emotivno intenzivan period njegovog života i rada. Godine 1981. tridesetjednogodišnji Brus je upravo završio izuzetno uspešnu turneju za svoj najnoviji album "The River", navodeći rukovodioce "Columbia Recordsa" da željno iščekuju njegov povratak u studio i još novih hitova koji bi usledili.

Međutim, studio je bio poslednje mesto gde je Springstin želeo da bude. Osećajući anksioznost, iscrpljenost i želju da vidi stare prijatelje i porodicu, povukao se u mirnu kuću u blizini svog rodnog grada Friholda u Nju Džersiju. Tokom perioda, od kraja 1981. pa do naredne, 1982. godine, umetnik se, izolovan i boreći se sa prošlošću i posledicama depresije s kojom još nije bio spreman da se suoči, našao na jednoj od najnižih tačaka u svom životu, a energiju je usmerio ka mračnijim i tužnijim aspektima čovečanstva.



Crpeći inspiraciju iz raznih izvora, istinitih kriminalističkih priča, Springstin je sam snimio 10 pesama koje će se naći na albumu "Nebraska", jednom od njegovih najboljih do sada.

Scena iz filma Foto: 20th Century Studios/© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Prema rečima scenariste i reditelja filma Skota Kupera, ujedno i dobitnika nagrade Oskar za film "Ludo srce", ovo je priča o zanemarenoj duši koju popravlja muzika.

- Brus se oporavljao od ogromnog uspeha svog prethodnog albuma i spolja je izgledalo da sve ide kako treba, ali on se iznutra tiho raspadao, doživljavajući neku vrstu emocionalnog sloma - osećaja da život, koji mu je doneo mnogo, ne odgovara težini koju je nosio. Proganjao ga je i strah od uspeha, od toga da više nije isti kao ljudi s kojima je odrastao - rekao je reditelj, zaključujući:

- Iz tog ukletog stanja proizišao je jedan od najvećih albuma u poslednjih 50 godina.

Dejan Cukić Foto: Damir Dervišagić

Premijera filma o svetskoj rok zvezdi Brusu Springstinu održaće se u četvrtak, 23. oktobra, u MTS dvorani, s početkom od 19.30 sati, kad će za prisutnu publiku biti upriličena i panel diskusija. Tema razgovora biće stvaranje Springstinovog jedinstvenog albuma "Nebraska", o čemu govori i sam film, a sagovornici na pomenutu temu biće muzičar Dejan Cukić i novinar Zoran Panović, uz moderiranje velikog Springstinovog fana, psihologa Ninoslava Rupića.

Novi filmski "Poljubac žene pauka": Dženifer Lopez rame uz rame s Dijegom Lunom

U domaće bioskope istog dana stiže i "Poljubac žene pauka", novi film Oskarom nagrađenog reditelja Bila Kondona ("Čikago", "Devojke iz snova", "Sumrak saga: Praskozorje"). Filmska adaptacija čuvenog romana argentinskog pisca Manuela Puiga je oštar prikaz ljubavi, borbe za slobodu, prijateljstva i fantazije koja život čini bogatijim. Svetska zvezda Dženifer Lopez, jedan od najtalentovanijih glumaca sa španskog govornog područja Dijego Luna i harizmatični Tonatiju igraju oštru igru između jave i sna, raslojavajući vanvremenske dileme i principe. Vizuelno raskošan, živih boja, pokreta punih strasti i muzike koja obuzima, film "Poljubac žene pauka" predstavlja filmsko ostvarenje kojem će se prepustiti svi ljubitelji kinematografije.

Dijego Luna i Dženifer Lopez Foto: Taramount film

U narednih nekoliko nedelja očekuju nas zanimljivi naslovi. Jedanaestog novembra stiže "Hajduk u Beogradu" reditelja Milana Todorovića. Karte za premijeru u Beogradu su planule i otvoren je novi termin od 16.30. Narednih dana i u drugim velikim gradovima održava se premijerna projekcija čuvenog naslova nastalog prema voljenoj knjizi pisca Gradimira Stojkovića.

U Novom Sadu će biti prikazan u sredu, 12. novembra, u Kragujevcu 13. novembra, a Nišu dan kasnije. Nastavak "Žikine dinastije" stiže u bioskope 2. decembra. Za sve one koju su dugo čekali nastavak ovog kultnog filma svakako će najbolji uvod biti pesma "Stani, tugo", koju izvodi Nikola Kojo u ulozi Miše. Poznati glumac ponovo je zasvirao violinu.