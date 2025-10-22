Slušaj vest

Udruženje dramskih umetnika Srbije večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu će dodeli Nagradu za životno delo Dobričin prsten za 2024. godinu Bogdanu Dikliću.

U konkurenciji za nagradu bilo je 10 renomiranih glumica i glumaca: osim dobitnika, nominovani su i Ljiljana Blagojević, Emina Elor, Dragan Mićanović, Danijela Nela Mihailović, Tihomir Stanić, Ljiljana Stjepanović, Saša Torlaković, Svetozar Cvetković i Zoran Cvijanović.

Tročlani žiri u sastavu Mirjana Karanović, predsednica, Anita Mančić i Boris Isaković doneo je jednoglasnu odluku 23. decembra 2024. godine da je dobije voljeni Dik.

"Dvehiljade i devete sam baš imao zdravstvenu havariju. Eh, srušio sam se, eh, za vreme predstave iza kulise i jedva sam ostao živ. To je mali uvod. Kad su me premestili iz šok sobe na odjelenje posle dve nedelje, još sam bio ušiven. Bitno je. Taj podatak je bitan. Evo ga Bane Trifunović u poseti. Nosi mi onaj valjak i kaže: "Ja sam došao da ti dodelim Stereinu nagradu." Mene reanimirali- nisam ni završio predstavu. Iza scene su oni, kako se zovu defibrilatori, ono ubačili ovo, čupa ovo. Ja otvaram onaj valjak, raširim. Onaj papir piše lepo: "Sterina nagrada. Obrazloženje: za izuzetno zalaganje iza scene." šaljivo je rekao Diklić na sceni obrativši e okupljenima.

Diklić je 37. laureat ovog najvišeg glumačkog priznanja u zemlji. Rođen 1. avgusta 1953. godine u Bjelovaru. Bogdan Diklić je studirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Ognjenke (Olge) Milićević.Od 508 kandidata koji su 1972. godine želeli da postanu glumci primljeno je njih trinaestoro. Radoš Bajić, Ljiljana Stjepanović, Lazar Ristovski, Snežana Savić i pokojna Zlata Petković.. Već tokom studentskih dana dobio je prve uloge u pozorištu i na filmu.

Tokom karijere pola veka karijere Diklić je ostvario preko sto uloga u filmovima i televizijskim serijama, kao i značajne pozorišne uloge. Neki od njegovih najupečatljivijih filmova su "Nacionalna klasa", "Majstori, majstori!", "Variola vera", "Maratonci trče počasni krug", a istakao se i u serijama poput "Grlom u jagode", "Sijamci", "Balkan ekspres" i "Otvorena vrata". Veliki je navijač Partizana.

Dobitnik je brojnih nagrada među kojima su nagrada "Pavle Vuisić" za životno delo, Zlatna arena te priznanja poput Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke.

Podršku dodeli Nagrade za 2024. godinu dalo je Ministarstvo kulture.