Ovim povodom prisutnima se obratio i predsednik UDS (Udruženje dramskih umetnika) Pavle Pekić:

Pavle Pekić Foto: Damir Derviašagić

"Dobra veče, dragi prijatelji, kolege, saradnici. Veliko mi je zadovoljstvo i čast da vas u ime Udruženja dramskih umetnika Srbije pozdravim na večerašnjoj svečanosti u čast Bogdana Diklića, dobitnika nagrade za životno delo Dobričin prsten. Ima jedna priča koju bih želeo da podelim sa vama i tiče se Dobričinog prstena. Davne 1937. godine Udruženje glumaca Kraljevine Jugoslavije dodelilo je glumcu Dobrici Milutinoviću Zlatni prsten povodom četrdesetogodišnjice njegovog umetničkog rada sa željom da ga izdvoji iz plejade velikih glumaca i da ga ovenča nesvakidašnjom nagradom koja će se pamtiti i simbolizovati njegovu umetničku ličnost. Još tada je odlučeno da prsten bude prelazan i da se dodeljuje najboljem glumcu. I sada dolazimo do onog preokreta, sasvim neočekivanog u ovoj priči. Prsten koji je te 1937. godine izradio kraljevsko dvorski juvelir Milivoje Stefanović je iste godine izgubljen, a Udruženje izrađuje i Dobrici dve godine kasnije predaje novi. Međutim, odluka o narednom dobitniku tada nije doneta. Glumci i njihovo staležko udruženje u godinama koje su usledile, a možemo reći sve i do danas, prolazili su kroz razna iskušenja. Mogu da kažem, pogotovo danas, ali večeras o tome neću pričati. Zaokružiću priču o Zlatnom prstenu Dobrica Milutinovića podatkom da je sticajem neverovatnih okolnosti ovaj izgubljen prsten iz 1937. krajem devedesetih pronađen i zaslugom članova i prijatelja našeg udruženja otkupljen i vraćen Udruženju dramskih umetnika Srbije. Oba prstena iz 1937. i 1939. danas se čuvaju u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije", poručio je Pavle Pekić.

Kolege došle da ukažu čast Bogdanu Dikliću:

"Znači, to on igra različite uloge, ali gde je razlika? Dobro. A, znači, on vlada nad vremenom i prostorom koji mu je dat, tako da posle dobiješ ulogu ti, ali ko mu je dao glas? Meni Dikli izgleda kao čovek koji se bori za vlast, koji je vlast usvojio. Otkud mu to? Ima li išta drugo što građanin želi da vidi na sceni ili na platou suverenog čoveka? Na sat i po, ali suverenog. I sad bih mogao baš dosta, ali treba li nečisto što je tu Dik? Tako on glumi. Ruke čvrsto na volanu. Ponekad puknu kajsevi- Mh. Razvale se amortizeri, ali dovezlo se do priznanja za životno delo. Živ bio Bogdane Dikliću - rekao je Igor Filipović

Radoš Bajić podržao kolegu Diklića:

Glumica Milica Gojković imala je samo reči hvale za svog iskusnijeg kolegu:

"Posle će vam se obratiti ovi bardovi humora i neposrednosti, a sad ću probati da vam se obratim i ja. Ovaj, vrlo je nezahvalno govoriti o čoveku kao što je Bogdan Diklić. Pre svega, jer ga krasi jedna retka osobina, a to je skromnost, pa ga sve ovo večeras, budimo iskreni, jako nervira. I ja ću, naravno, dik, sigurno nešto pogrešno reći ili u nečemu preterati. Akcenti svi do jednog među valjati, pa će mi on posle u salonu držati pridike, ali uprkos svom tom riziku, ja već neko vreme osjećam potrebu da ti se zahvalim. A večeras mi se namestila savršena prilika za to. Žao mi je, ali ti nije. Ja od tebe nisam učila samo gledajući tvoje filmove i predstave. Od tebe sam učila gledajući kako dišeš između replika, kako ćutiš, a kažeš sve. Kako držiš scenu, a ni ne tražiš pažnju. I još gore, kako uvek budeš bolji od teksta koji nam daju. A to je u ovom našem svetu neoprostivo. Od tebe sam učila na sceni, na snimanju, u pauzama, u garderobi, pa čak i kad si bio nervozan, znači stalno. Kao kolega, uvek si bio oslonac. Ja iza ili ispred mogu da brljamim koliko god hoću, ti ćeš me uvek učiniti boljom. Nisi od onih velikih koji gledaju odozgo na nas male. Ti si od onih retkih koji veruju u drugog, čak i kad u on sam ne veruje. A kao prijatelj, e, to je retka kategorija. Jer ti si prijatelj koji ti se javi kada ćutiš, koji te nasmeje kada ti nije do smeha, koji ti kaže istinu, ali tako da je zavoliš. I zato, Dikče, večeras ti ne zahvaljujem samo za uloge. Zahvaljujem ti se hrabrost koju si nam dao svojim radom, za tvoju glumačku istinu zbog koje se ne krijemo iza uloge, nego se u njoj otkrijemo. Za mudrost koju deliš, a nikad se ne praviš da si učitelj. Za humor koji leči. Za skromnost koja je postala mera veličine. Za to što si dokaz da je talenat uporan, a šarm neuništiv. I da sve te večeras ovo nervira, ali izdrži, zaslužio si. I zato se unapred izvinjavam za sve što sam možda pogrešno rekla, jer ja znam, mnogo toga ne znam, ali jednu stvar sigurno znam. Ti si retka pojava, ne samo u umetnosti, nego u životu. I ako je ovo nagrada za životno delo, ja onda jedva čekam da gledam nastavak", poručila je glumica sa scene.

Bogdan Diklić Foto: Kurir

Bogdan Diklić se šaljivim tonom obratio kolegama:

"Dvehiljade i devete sam baš imao zdravstvenu havariju. Eh, srušio sam se, eh, za vreme predstave iza kulise i jedva sam ostao živ. To je mali uvod. Kad su me premestili iz šok sobe na odeljenje posle dve nedelje, još sam bio ušiven. Bitno je. Taj podatak je bitan. Evo ga Bane Trifunović u poseti. Nosi mi onaj valjak i kaže: "Ja sam došao da ti dodelim Sterijinu nagradu." Mene reanimirali- nisam ni završio predstavu. Iza scene su oni, kako se zovu defibrilatori, ono ubačili ovo, čupa ovo. Ja otvaram onaj valjak, raširim. Onaj papir piše lepo: "Sterijina nagrada. Obrazloženje: za izuzetno zalaganje iza scene."

Bogdan Diklić Foto: Damir Derviašagić

Glumica Vesna Trivalić održala je veoma posvećen govor svog dugogodišnjem kolegi:

"Još uvek nisam videla da nečiji scenario izgleda kao Dikov, i prvog i svakog narednog dana, kao da ga nije pipnuo nikad. Listovi, beli kao svetlo, bez zavrnutih ćosova leže mirno i osluškuju ga. Imam osnovanu sumnju da se sami nečujno okreću. Sve što je zapisano grafitnom olovkom nežno je zapisano. I to je mreža gde on počinje da se upliće u svoju ulogu. Koliko mu je tekst pedantan, takva mu je i misao. Dik je tragač, maštar koji ide u velike dubine i tajna mesta lika koja sam stvara. Volim tok misli u njegovim ulogama koje paralelno istom snagom idu uz izgovorenu repliku. Kada one krenu drugim tokom, a reči nastave da idu svojim putem, nastaje njegova neobjašnjiva čarolija, a njeno ime je umetnost. On je pouzdan, iskren, inspirativan, odan, skroman, nežan, vredan, šarmantan. Razgori prostor i ljude u njemu, a najviše partnere. I da se povežem sa ovim neočekivanim klipom za mene. To vam je bio primer prevelikog razgorevanja. Dik, tvoje uloge više nisu tvoje. To su tvoji darovi nama i kao i svi, ja sam ti zahvalna. Čuvam ih i volim te isto koliko i njih. Srećan ti dobri čim prsten", rekla je glumica.

Nakon govora kolega, Bogdan se još jednom obatio svim okupljenima u sali i zahvalio na lepim rečima koje su mu uputili:

"Hvala vam. Ja sam poljubio glumu, ne predmet. Ljudi, ako je trećina svega ovoga što sam čuo istina- -pa onda sam ja stvarno neko i nešto. Hvala vam. Hvala udruženju, hvala članovima žirija, hvala Milanu, hvala Marku, hvala Jani, hvala vama. Eh, jako lepa svečanost, posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu. Nisam ja skroman ni iskreno ni lažno, nego je to naprosto tako. Gluma je dominanta, njeno veličanstvo, a ja sam samo njen podanik i prašta", poručio je Diklić.

Nagrada za životno delo, Dobričin prsten, dodeljuje se, evo već, četrdeset i pet godina. Bogdan Diklić je njemu trideset i sedmi laureat. I ovim priznanjem pridružuje se plejadi najvećih glumaca i glumica ove zemlje.

Dobričinim prstenom do sada su ovenčani glumci: Ljuba Tatić, Mira Stupica, Mija Aleksić, Zoran Radmilović, Nevenka Urbanova, Rahela Ferrari, Branko Pleša, Danilo Bata Stojković, Marija Crnobori, Mata Milošević, Ljiljana Krstić, Petar Kralj, Olivera Marković, Rade Marković, Stevan Šalajić, Mira Banac, Vlastimir Đusa Stojiljković, Stevo Žigor, Miša Janketić, Petar Banićević, Svetlana Bojković, Bora Todorović, Ksenija Jovanović, Predrag Ejgus, Vojislav Brajović, Jelisaveta Seka Sablić, Ružica Sokić, Predrag Miki Manojlović, Jasna Đuričić, Milena Dravić, Nebojša Glogovac, Mirjana Karanović, Petar Božović, Milan Butović, Boris Isaković, Anita Mančić..