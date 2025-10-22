Slušaj vest

Nagrada za životno delo "Dobričin prsten" uručena je glumcu Bogdanu Dikliću na Velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Brojne kolege glumci prisustvovale su ovoj svečanosti. Među njima i Diklićev dugogodišnji prijatelj scenarista, reditelj i glumac Radoš Bajić.

Iako ih godinama nismo videli da se negde zajedno pojavljuju, poznato je da su Diklić i Bajić dugodišnji prijatelji sa klase. Radoš zato nije želeo da propusti ovako bitnu svečanost kada se njegovom "klasiću" dodeljuje priznanje za životno delo. Godinama se suškalo kako si njih dvojica zahladneli odnose, međutim, to je očigledno sada ispravljeno.

Prvo su se prijateljski rukovali, a nakon čestitki usledio je i snažan zagrljaj koji govori više od reči. Kako je to izgledalo pogledajte u galeriji:

Nakon govora kolega, Bogdan se još jednom obatio svim okupljenima u sali i zahvalio na lepim rečima koje su mu uputili:

"Hvala vam. Ja sam poljubio glumu, ne predmet. Ljudi, ako je trećina svega ovoga što sam čuo istina- -pa onda sam ja stvarno neko i nešto. Hvala vam. Hvala udruženju, hvala članovima žirija, hvala Milanu, hvala Marku, hvala Jani, hvala vama. Eh, jako lepa svečanost, posvećena njenom veličanstvu glumi, nikako pojedincu. Nisam ja skroman ni iskreno ni lažno, nego je to naprosto tako. Gluma je dominanta, njeno veličanstvo, a ja sam samo njen podanik i prašta", poručio je Diklić.

Nagrada za životno delo, Dobričin prsten, dodeljuje se, evo već, četrdeset i pet godina. Bogdan Diklić je njemu trideset i sedmi laureat. I ovim priznanjem pridružuje se plejadi najvećih glumaca i glumica ove zemlje.

Dobričinim prstenom do sada su ovenčani glumci: Ljuba Tatić, Mira Stupica, Mija Aleksić, Zoran Radmilović, Nevenka Urbanova, Rahela Ferrari, Branko Pleša, Danilo Bata Stojković, Marija Crnobori, Mata Milošević, Ljiljana Krstić, Petar Kralj, Olivera Marković, Rade Marković, Stevan Šalajić, Mira Banac, Vlastimir Đusa Stojiljković, Stevo Žigor, Miša Janketić, Petar Banićević, Svetlana Bojković, Bora Todorović, Ksenija Jovanović, Predrag Ejgus, Vojislav Brajović, Jelisaveta Seka Sablić, Ružica Sokić, Predrag Miki Manojlović, Jasna Đuričić, Milena Dravić, Nebojša Glogovac, Mirjana Karanović, Petar Božović, Milan Butović, Boris Isaković, Anita Mančić..