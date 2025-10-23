Slušaj vest

Nikola Ristanovski je dobitnik nagrade za najbolje glumačko ostvarenje na 34. Danima Zorana Radmilovića. Žiri u sastavu dr Miroslav Radonjić, predsednik, dr Duško Ljuština i Irfan Mensur doneo je jednoglasnu odluku da priznanje dodeli makedonskom glumcu za ulogu Mišela Babića u predstavi "Una" po motivima romana Mome Kapora, prema tekstu Stevana Koprivice i u režiji Dejana Projkovskog, u produkciji Zvezdara teatra iz Beograda. Ristanovski je ranije osvojio i Zoranov brk.

- Posebno se radujem nagradi koju sam dobio. Drugoj se radujem više nego prvoj jer sam svesniji vrednosti ove nagrade i više razumem. Zoran Radmilović je, kao čovek, bio simbol slobode, personifikacija slobode u svakom smislu te reči, i zato sam ponosan što sam večeras ovde, na festivalu koji nosi njegovo ime - rekao je Nikola Ristanovski.

Najbolja predstava po odluci žirija kritike je "Svaka ptica svome jatu" Važdija Muavada, u režiji Dina Mustafića, Beogradskog dramskog pozorišta, a priznanje za vizuelni identitet "Krstomir Milovanović" dodeljeno je komadu "Kontra mundum", inspirisanom autobiografijom "Tajni život Salvadora Dalija", prema konceptu i u režiji Veljka Mićunovića, u produkciji Centra za kulturu Tivat. Novinarski žiri je izabrao Tamaru Šustić kao laureata za najboljeg mladog glumca.

Prvi put u istoriji Dana Zorana Radmilovića nagradu publike dele dve predstave: "Una" Zvezdara teatra iz Beograda i "Kontra mundum" Centra za kulturu Tivat. Obe su imala ocenu 9,47.


U čast nagrađenih biće večeras izvedena premijera predstave zaječarskog teatra "Kabare - sitnice života" po tekstu i u režiji Željka Jovanovića.

