Za dva dana počeće 68. izdanje Međunarodnog beogradskog sajma knjiga (25.10 – 2.11.2025). Italijanski institut za kulturu u Beogradu imaće čast da otvori svoj štand u prisustvu Nadije Teranove, jedne od najuvaženijih spisateljica italijanske književne scene. Ovaj događaj održaće se u Hali br. 4, na štandu Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu (br. 4046) u 17.00 časova, uz konsekutivno prevođenje. Autorka će razgovarati sa direktorom Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Robertom Činkotom.

Foto: STEFANO PEDRELLI FOTOGRAFO MILAN/STEFANO PEDRELLI 3477572080

Nadija Teranova rođena je u Mesini 1978. godine. Nakon što je diplomirala filozofiju i doktorirala istoriju, debitovala je svojim prvim romanom „Godine obrnutim redosledom“ (Einaudi 2015, dobitnik nagrada „Bagutta Opera Prima“ i „The Bridge Book Award“), u kom pripoveda o trci ka propasti dva života koji, tokom sedamdesetih godina prošlog veka, streme ka utopijama koje se raspršavaju. Naredna ostvarenja su romani za odrasle „Zbogom, aveti“ (Einaudi 2018, finalista za nagradu „Premio Strega“ 2019), „Trema la notte“ (Einaudi 2022, nagrade „Premio Vittorini“ 2022. i „Premio internazionale del mare Piero Ottone“ 2023), „Quello che so di te“ (Guanda 2025, finalista za nagradu „Premio Strega“ 2025) kao i knjige za decu „Aladin“ (u izdanju kuće „Orecchio Acerbo“ 2020, sa ilustracijama Lorenca Matotija), „Il segreto“ (Mondadori 2021, sa ilustracijama Mare Čeri, nagrade „Premio Andersen“ 2022. i „Premio Strega ragazze e ragazzi“ 2022), „Il cortile delle sette fate“ (Guanda 2022, finalista za nagradu „Premio Campiello Junior“), „Scintilla“ (Mondadori 2024). - Nadija Teranova u svojim delima ispituje mračnu stranu sećanja, istražuje duhove prošlosti i spaja fragmente mitoloških postojanja koji daju glas neizrečenom. - U Srbiji je knjigu „Godine obrnutim redosledom“ prevela izdavačka kuća Areté, dok je „Zbogom, aveti“ u izdanju Lagune.

Elizabeta Dami Foto: Promo

U nedelju, 26. oktobra 2025. godine u 12.00 časova u prostoru „Expo 2027 Playground“ Italijanski institut za kulturu u Beogradu i Vulkan izdavaštvo predstaviće Elizabetu Dami, autorku Džeronima Stiltona, lika o kom maštaju milioni dece. Ovaj miš novinar sa živom radoznalošću i avanturističkim duhom izazvao je simpatije širom sveta. Knjige o njemu u Italiji objavljuje izdavačka kuća „Piemme“, a prevedene su na više od 50 jezika i distribuirane u preko 130 zemalja. Obuhvataju teme od istorije, geografije, mitologije, praistorije pa sve do trilera i klasične književnosti prilagođene deci. U Srbiji Stiltonove knjige objavljuje Vulkan izdavaštvo.

Foto: Promo



„Avanture Džeronima Stiltona nastale su kada sam otkrila da ne mogu da imam dece. Tada sam potražila novi način da izrazim želju za majčinstvom: počela sam da volontiram u dečijoj bolnici, kako bih podarila osmeh bolesnoj deci“, izjavila je Elizabeta Dami.

Autorka serijala o Džeronimu Stiltonu rođena je u Milanu 1958. godine, a strast prema knjigama nasledila je od oca. Upravo je porodična izdavačka kuća „Dami Editore“, osnovana sedamdesetih godina prošlog veka, bila odskočna daska za ovu spisateljicu. Međutim, pravi uspon usledio je sa rođenjem Džeronima Stiltona, zabavnog i ljubaznog heroja, koji veruje u lojalnost i iskrena prijateljstva. Ljubav prema putovanjima i prirodi osnova je brojnih priča u kojima je junak ovaj miš novinar. Zajedno sa njim, Elizabeta Dami neumorno prihvata nove izazove, kao što je volontiranje, te pisanje upotpunjuje društvenim angažmanom i zaštitom prirode.

U ponedeljak, 27. oktobra 2025. godine u 17.00 časova direktor Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu Roberto Činkota razgovaraće sa piscem Vitom Katalanom. Događaj će se održati na štandu br. 4046 u Hali br. 4. Predviđeno je konsekutivno prevođenje.

Vito Katalano i Leonardo Sasa Foto: Privatna arhiva

Vito Katalano je rođen u Palermu 1979. godine. Tokom poslednjih petnaest godina živeo je na relaciji između Italije i Poljske i izdao je romane „L’orma del lupo“ (Avagliano editore, 2010), „La sciabola spezzata“ (Rubbettino, 2013), „Il pugnale di Toledo“ (Avagliano editore, 2016), „La notte della colpa“ (Lisciani Libri, 2019). Za izdavačku kuću „Vallecchi-Firenze“ 2021. godine izdao je „Il conte di Racalmuto“ i 2023. godine „La figlia dell'avvelenatrice“. Priređuje ediciju knjiga „Quaderni di Regalpetra” posvećenu njegovom dedi Leonardu Šaši, koja je nastala u saradnji između fondacije „Fondazione Sciascia“ i izdavačke kuće „Rubbettino editore“.