Francuska glumica Odri Flero ponovo je u ulozi Morgan Alvaro, neobične žene briljantnog uma i nepredvidivog temperamenta, u drugoj sezoni serije "VIP: Visok intelektualni potencijal", koja se od 27. septembra emituje vikendom u 22.00 na kanalu Star krajm (STAR Crime). U ekskluzivnom razgovoru za TV Ekran Odri govori o glumi, inteligenciji, životnim paradoksima i umetnosti da ostaneš normalan u haotičnom svetu.

Foto: Promo

Morgan je žena koja pomera granice. Koliko ste vi lično povezani s njom?

- Moram da priznam da ima nečeg vrlo oslobađajućeg u tumačenju žene koja nikome ništa ne duguje. Morgan nije tip koji se trudi da se uklopi, ona jednostavno jeste - neuredna, bučna, impulsivna, ali genijalna. U njoj ima i mene, svakako. I ja sam majka, i ja stalno pokušavam da balansiram između posla, porodice, emocija i haosa svakodnevice. Samo što ona to radi sa mnogo više boje i strasti (smeh).

Serija je, uz komediju i kriminalističke zaplete, i priča o neshvaćenima. Da li je to po vama priča samo o ženama ili o svima koji se ne uklapaju?

- Apsolutno o svima. "Visok intelektualni potencijal" je samo metafora. Nije stvar u tome koliko ste pametni, već koliko ste drugačiji. Morgan ima dar da vidi svet iz drugog ugla - ali to je često i njeno prokletstvo. Koliko nas ima takvih, ljudi koji razmišljaju previše, osećaju previše, koji se ne uklapaju u formate i obrasce? Mislim da zato publika voli Morgan - ona je sve ono što bismo želeli da budemo kad bismo imali hrabrosti da se odreknemo kontrole.

Foto: Promo

U drugoj sezoni Morgan pokušava da reši i misteriju iz sopstvenog života - nestanak velike ljubavi. Koliko je ta emotivna linija promenila seriju?

- U potpunosti. U prvoj sezoni ona je bila energična, duhovita, pomalo neodgovorna. Sada postaje ranjivija, introspektivnija. Ova potraga nije samo za nestalom osobom, već i za delom sebe koji je izgubila. To me je najviše privuklo - ta ideja da i najpametniji ljudi nose rane koje ne mogu da izbroje.

I dalje je u centru taj dinamični odnos između Morgan i Adama Karadeka. Kako biste ga opisali sada, u nastavku?

- To je veza između dva sveta koji se stalno sudaraju. On predstavlja racionalnost, preciznost, sistematičnost, a ona intuiciju, emociju i improvizaciju. U ovoj sezoni njihov odnos postaje dublji, manje komičan, a više ljudski. I dalje ima varnica i smeha, ali i trenutaka kada shvatite da se njih dvoje zaista razumeju, samo što to nikad ne kažu.

Foto: François Roelants/François Roelants

Vašoj junakinji je IQ 160, ali ima sklonost ka haosu. Da li je to moguća kombinacija i u stvarnom životu?

- Naravno da jeste. Inteligencija i organizovanost nisu isto (smeh). Ja sam ubeđena da su najpametniji ljudi oni koji stalno kasne, imaju stotinu misli u glavi i nikad ne znaju gde su ostavili ključeve. Morgan ima taj mozak koji stalno radi, koji ne može da stane. Njen haos je njen način da preživi svet koji je previše spor za nju. I to je ono što je čini šarmantnom - ona nije superheroj, ona je haotična genijalka.

Serija "VIP" postala je fenomen u Francuskoj i šire. Šta mislite da je tajna njenog uspeha?

- Autentičnost. Publika odmah oseti kad je nešto iskreno. Ova serija ne pokušava da bude kul ili savršena - ona je životna, neuredna, iskrena. I ljudi se u tome prepoznaju. Humor je inteligentan, ali topao. I što je najlepše, ona ne ismeva različitost, već je slavi.

Foto: François Roelants/François Roelants

Francuske serije poslednjih godina doživljavaju pravi procvat. Kako vi gledate na taj talas?

- Mislim da je to divno i da se konačno vidi koliko Francuska ima autentičan glas. Naša televizija je dugo bila previše oprezna, previše klasična. Sada serije kao "VIP", "Lupin" ili "Pozovite mog agenta" pokazuju da možemo da budemo i zabavni i duboki istovremeno. To je nova energija - spoj duhovitosti i emocije.

U čemu se vi lično prepoznajete u liku Morgan?

- U njenoj borbi da sve postigne i da ne poludi usput (smeh)! I ja stalno pokušavam da pronađem balans između posla i porodice, i nikad mi ne uspeva savršeno. Ali naučila sam da perfekcionizam nije rešenje. Morgan me je naučila da je u redu pogrešiti, u redu je ne znati, u redu je improvizovati. To je lekcija koju svaka žena razume.

Foto: Promo



U seriji se često provlači tema rodne ravnopravnosti, ali i predrasuda prema ženama u nauci, policiji, pa i u životu. Da li se to promenilo u stvarnosti?

- Mislim da se menja, ali sporo. Zato volim ovu seriju - ona ne drži predavanja, ali jasno pokazuje da žena može biti briljantna i da ne mora da se izvinjava zbog toga. Ne mora da bude ni uredna, ni poslušna, ni savršena. Samo svoja.

Kada biste Morgan sreli u stvarnom životu, šta biste joj rekli?

- Verovatno bih joj rekla: "Udahni, sve će biti u redu (smeh)!" I onda bih je pustila da me nauči kako da posmatram svet iz drugog ugla. Mislim da bi me to potpuno oduševilo.

Šta vas lično pokreće, privatno i profesionalno?

- Ljudi. Volim da posmatram, da slušam, da razumem. Gluma je u tome da vidiš svet tuđim očima. I svaka uloga te malo promeni ako joj to dozvoliš.