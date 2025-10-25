Slušaj vest

U srcu Košutnjaka, na potezu od groblja ka Rakovici, nekoliko metara od puta, stoji napuštena kuća. I dok bi nekom neupućenom ona možda izgledala kao tek još jedna ruina, svaki malo pažljiviji posmatrač i ljubitelj domaće kinematografije bi je odmah prepoznao. Jer ovde je nekada “živeo” legendarni lik iz filma “Maratonci trče počasni krug” – Bili Piton.

Gde se Mirko udvarao Kristini?

Nekada centar šumske uprave sada je napuštena ruina, a ovaj jezivi enterijer očigledno nije interesantan ni beskućnicima.

Tamo gde su nekada sedeli Bili Piton i njegovi sinovi i gde se Mirko Topalović udvarao Kristini sada su, terminologijom Maratonaca, “ostali samo dugmići”. Jezivu atmosferu upotpunjuje paučina na ispucalim i obijenim zidovima, kao i truli pod koji škripi i preti da propadne svakog trenutka.

Sa druge strane, ako ste nepopravljivi optimista, onda možete reći da je vreme samo dalo “šmek” ovom trošnom zdanju i pretvorilo ga u savršenu lokaciju za snimanje nekog novog filma… istina, verovatno horor žanra.

Sama kuća je otvorena, tako da vi koji ste avanturističkog duha, samo napred… Ako imate hrabrosti i ako vam ne smeta činjenica da se kuća nalazi u neposrednoj blizini groblja.

