Glumcu Bogdanu Dikliću uručena je nagrada za životno delo Dobričin prsten za 2024. godinu na svečanosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Novi laureat je priznanje primio iz ruke prethodne dobitnice Anite Mančić, okružen svojim prijateljima i kolegama na sceni. Diklić je poljubio zlatni prsten, a krenule su mu i suze dok je primao čestitke.

Diklić je 37. laureat ovog najvišeg glumačkog priznanja u zemlji. Rođen 1. avgusta 1953. godine u Bjelovaru. Bogdan Diklić je studirao glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi Ognjenke (Olge) Milićević.Od 508 kandidata koji su 1972. godine želeli da postanu glumci primljeno je njih trinaestoro. Radoš Bajić, Ljiljana Stjepanović, Lazar Ristovski, Snežana Savić i pokojna Zlata Petković.. Već tokom studentskih dana dobio je prve uloge u pozorištu i na filmu.

Radoš Bajić bio je jedini glumac s njegove klase koji je došao da uveliča dodelu Dobričinog prstena i čestita svom drugu iz studentskih dana.

- Bogdan Diklić je veliki glumac i zaslužio je sva priznanja koja je dosad dobio, a i ovo koje je večeras uručeno. Kada je reč o Diku, naše prijateljstvo traje više od pola veka - rekao je Bajić, koji žali za jednom stvari.

- Nas dvojica se nikada nismo sreli u istom kadru niti zajedno radili u pozorištu. On je snimio dosta filmova, ja sam takođe mnogo, ali se nigde nismo sreli. Veoma mi je prijatna dužnost da budem ovde večeras, da mu pružim podršku i da mu poželim sve najbolje i, pre svega, dobro zdravlje - poručio je Bajić za Kurir.