Na funkciju gradske sekretarke za kulturu biće imenovana Jelena Medaković, saznaje Kurir, i na toj poziciji zameniće Nataša Mihailović Vacić koja je podnela ostavku. Medakovićeva će preuzeti odgovornost za razvoj i koordinaciju kulture u Beogradu, kao i za nadzor nad aktivnostima kulturnih institucija i manifestacija preko Bitefa i Bemusa do Festa.

Nataša Mihailović Vacić Foto: Beograd.rs

Jelena Medaković godinama uspešno vodi Muzej grada Beograda, gde se posebno bavila unapređenjem pristupačnosti muzeja, modernizacijom izložbenih programa i stvaranjem kvalitetnog sadržaja za širu publiku. Ona je pre nekoliko dana u Ministarstvu za kulturu Italije u Rimu nagrađena nagrada za izuzetnost na području Mediterana za 2025. godinu. I "prvi srpski laureat" koja je nagrađena u kategoriji kulture i umetnosti, uz istaknute dobitnike iz zemalja širom mediteranskog regiona.

Jelena Medaković biografija