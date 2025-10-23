Slušaj vest

Na funkciju gradske sekretarke za kulturu biće imenovana Jelena Medaković, saznaje Kurir, i na toj poziciji zameniće Nataša Mihailović Vacić koja je podnela ostavku. Medakovićeva će preuzeti odgovornost za razvoj i koordinaciju kulture u Beogradu, kao i za nadzor nad aktivnostima kulturnih institucija i manifestacija preko Bitefa i Bemusa do Festa.

Nataša Mihailović Vacić.jpg
Nataša Mihailović Vacić Foto: Beograd.rs

Jelena Medaković godinama uspešno vodi Muzej grada Beograda, gde se posebno bavila unapređenjem pristupačnosti muzeja, modernizacijom izložbenih programa i stvaranjem kvalitetnog sadržaja za širu publiku. Ona je pre nekoliko dana u Ministarstvu za kulturu Italije u Rimu nagrađena nagrada za izuzetnost na području Mediterana za 2025. godinu. I "prvi srpski laureat" koja je nagrađena u kategoriji kulture i umetnosti, uz istaknute dobitnike iz zemalja širom mediteranskog regiona.

Jelena Medaković biografija

Jеlеna Mеdaković rođеna jе u Bеogradu gdе jе nakon Školе za dizajn,studirala Fakultеt likovnih umеtnosti i Fakultеt tеhničkih nauka Sada na poziciji dirеktorkе Muzеja grada Bеograda. Dva mandata bila dirеktorka Školе za dizajn, prеdsеdnica Mrеžе umеtničkih licеja Cеntralnе Evropе, prеdsеdnica Unijе umеtničkih škola Srbijе. Autor vеlikog broja izložbi, prostornih istalacija, ambijеntalnih postavki i javnih i rеzidеncijalnih еntеrijеra. Umеtnička i krеativna dirеktorka za francuskе brеndovе Lacostе i Du parеil au mamnе, krеativna dirеktorka sajamskih manifеstacija vеćеg broja intеrnacionalnih brеndova na tržištu Srbijе , Crnе Gorе i Slovеnijе

Ne propustiteKulturaDejan Medaković dobio legat u Beogradu: Velikan srpske kulture jedva izvukao glavu od ustaša, a ovo je istorija njegove porodice
1725882158863602.jpg
DruštvoMUZEJ GRADA BEOGRADA ODLIKOVAN ORDENOM PRVOG STEPENA! Direktorka za Kurir: Imamo razne aktivnosti, država je to prepoznala
screenshot-4.jpg
KulturaOVO JE NAJSKUPLJA SLIKA PAJE JOVANOVIĆA Prodata je pre 5 godina, a evo koju cifru je morao da isplati kupac
untitled4.jpg
KulturaGLAVA RIMSKOG CARA BIĆE IZLOŽENA NA SAMO 4 SATA U BEOGRADU Vredan eksponat prvi put pred publikom, a o njemu pisao i Njujork tajms
muzej-grada-beograda.jpg