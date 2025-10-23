Promene na čelu Sekreterijata za kulturu Grada Beograda: Nataša Mihailović Vacić podnela ostavku, a ona je njena naslednica
Na funkciju gradske sekretarke za kulturu biće imenovana Jelena Medaković, saznaje Kurir, i na toj poziciji zameniće Nataša Mihailović Vacić koja je podnela ostavku. Medakovićeva će preuzeti odgovornost za razvoj i koordinaciju kulture u Beogradu, kao i za nadzor nad aktivnostima kulturnih institucija i manifestacija preko Bitefa i Bemusa do Festa.
Jelena Medaković godinama uspešno vodi Muzej grada Beograda, gde se posebno bavila unapređenjem pristupačnosti muzeja, modernizacijom izložbenih programa i stvaranjem kvalitetnog sadržaja za širu publiku. Ona je pre nekoliko dana u Ministarstvu za kulturu Italije u Rimu nagrađena nagrada za izuzetnost na području Mediterana za 2025. godinu. I "prvi srpski laureat" koja je nagrađena u kategoriji kulture i umetnosti, uz istaknute dobitnike iz zemalja širom mediteranskog regiona.
Jelena Medaković biografija
Jеlеna Mеdaković rođеna jе u Bеogradu gdе jе nakon Školе za dizajn,studirala Fakultеt likovnih umеtnosti i Fakultеt tеhničkih nauka Sada na poziciji dirеktorkе Muzеja grada Bеograda. Dva mandata bila dirеktorka Školе za dizajn, prеdsеdnica Mrеžе umеtničkih licеja Cеntralnе Evropе, prеdsеdnica Unijе umеtničkih škola Srbijе. Autor vеlikog broja izložbi, prostornih istalacija, ambijеntalnih postavki i javnih i rеzidеncijalnih еntеrijеra. Umеtnička i krеativna dirеktorka za francuskе brеndovе Lacostе i Du parеil au mamnе, krеativna dirеktorka sajamskih manifеstacija vеćеg broja intеrnacionalnih brеndova na tržištu Srbijе , Crnе Gorе i Slovеnijе