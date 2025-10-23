Slika "Kartaši" Paje Jovanovića prvi put predstavljena javnosti
Jedno remek-delo srpskog i svetskog slikarstva decenijama je bilo deo privatnih kolekcija, skriveno od očiju javnosti, a sada je zasijalo u punom koloritu i stopilo se sa idiličnim jesenjim pejzažem planine Rtanj. Slika Paje Jovanovića „Kartaši” svečano je predstavljena danas u hotelu Ramonda, a ova istorijska akvizicija je mnogo više od obične kupovine umetničkog dela, ona predstavlja pravi čin kulturnog patriotizma.
Slika koja do sada nije bila poznata javnosti lako je mogla da pronađe put do bogatih kolekcionara u inostranstvu, ali iz hotela Ramonda poručuju da je presudna bila njihova želja da ovo nacionalno blago ostane u Srbiji. I to baš na mestu koje se, sa svojom kolekcijom od 300 slika, bibliotekom sa više od 3.000 naslova i bogatim umetničkim programom, već pozicioniralo kao jedan od ključnih stubova kulturnog života Srbije.
"Ramonda je hotel, ali je pre svega jedna velika porodica. Stvaramo nešto potpuno autentično, prostor za dušu i telo, a specifično je to da smo postali ambasadori Srbije, a onda i Istočne Srbije. Sasvim slučajno je slika došla u naše ruke. Porodica Stepanović voli kulturna dela. Pozvani su da pomognu da se pronađe kupac u inostranstvu, ali kada su otišli da vide sliku, zaljubili su se u nju i shvatili da treba da postane deo porodične kolekcije. I tako je ona stigla u naš hotel. Svi gosti, ali i oni koji dolaze samo na kafu, mogu da uživaju u ovom remek- delu”, istakla je Tijana Šipka, menadžer prodaje i marketinga u hotelu Ramonda.
Paja Jovanović je bio jedan od najvećih srpskih slikara, ključna figura u epohi realizma i u očuvanju srpskog identiteta, a akvizicija njegove slike „Kartaši” je pravi primer kako se čuva nacionalna baština i stvara neraskidiva veza srpskog naroda sa jednim umetničkim delom.
"Ta slika nastala je 1934. godine, po hronologiji to je pozno stvaralaštvo, gde on uveliko slika portrete, ali tematski i žarnovski gledano, ona bi pripadala onom prvom periodu, gde uglavnom slika žanr scene, pa to malo zbunjuje ljude. Reč je o slikaru koji je živeo čitav vek,
ostavio je u tom periodu ogroman opus od preko 1.100 dela najrazličtiih žanrova, motiva i tema. Njegovo slikarstvo nikako ne treba posmatrati linearno. Ovo je slika na kojoj se prikazuju muške figure, u jednom tipičnom muškom ritualu, trenutku dokolice, razbribrige,
oni sede u ambijentu krčme i kartaju se. Dakle, Jovanović se tematski vraća onome od čega je krenuo. To je slikar koji je u zenitu slave stvarao, neopterećem slavom, zato ne čudi što se u tim poznim godinama stvaralaštva vratio ovim temama”, pojasnila je Marija Simonović, istoričarka umetnosti, koja je čestitala upravi hotela na izvanrednoj kolekciji i što je u svoje skute primila jedno značajno umetničko delo.
Ona je na kraju istakla da je ovo bio „kulturni događaj prvog reda za region“, a Aleksa Stepanović se u ime cele porodice zahvalio zvanicama, poželeo im da se u Ramondi uvek osećaju kao kod kuće i svečano otkrio sliku koja će zauzimati centralno mesto u hotelu. Ali i na kulturnoj mapi Srbije.