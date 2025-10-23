Slušaj vest

Preminuo je pesnik Jovica Đurić Major (1951, Kaludra, Toplica), član Društva književnika i književnih prevodilaca Niša.

Završio je Vojnu akademiju u Beogradu i službovao širom nekadašnje Jugoslavije. Pisao je poeziju, prozu, eseje i književnu kritiku, a njegovi radovi objavljivani su u brojnim listovima, književnim časopisima i zbornicima.

Objavio je zapažen broj pesničkih knjiga, među kojima su Buđenje (1979), Odvajkada (1990), Inatno seme (1991), Rad nerođenih (1993), Gospodar osame (1995), Na dlanu neba (1998), Ko nas Bogu dade (2000), Sedi, da ti rečem (2007), Iz plavih tišina (2011), Pesmodar (2015), Jeseninar (2018) i Inok (2021). U prozi se oglasio delima Od jabuke do prirodnog jabukovog sirćeta (2007), Sveta voćka jabuka (2013), Crveni bik i druge priče (2022), Trolistarijum (2023) i dopunjenim izdanjem Svete voćke jabuke (2025).

Jovica Đurić Major Foto: Društvo književnika i prevodilaca Niša

Preminuo je u sredu, 22. oktobra 2025. godine. Oproštaj od pesnika biće u petak, 24. oktobra od 11 do 12 časova, u kapeli na Novom groblju u Nišu, a sahrana će uslediti nakon toga u njegovom rodnom selu Kaludra u Toplici.