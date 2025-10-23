Slušaj vest

U predivnom ambijentu Narodnog muzeja večeras je održan Ružičasti koncert, događaj koji je i ove godine okupio žene koje su pokazale neizmernu snagu, hrabrost i dostojanstvo u borbi protiv raka dojke, ali i njihove prijatelje, porodicu i sve koji ih podržavaju.

IMG-20251023-WA0021.jpg
Foto: Milica Stanimirovic

Publika je uživala u emotivnim i nadahnutim nastupima Teute Asllani (sopran, flauta) i Dobrile Miljković (klavir), dok su se na sceni pridružile i umetnice Tanja Andrijić, Nataša Rašić, Jelisaveta Koraksić i Vesna Radić, koje su svojom muzikom dale poseban pečat ovom večeru ispunjenom emocijama i zajedništvom.

IMG-20251023-WA0020.jpg
Foto: Milica Stanimirovic

Događaj je organizovalo Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“, uz podršku Narodnog muzeja Srbije, Maskat by Čumura i Blue Orchid brenda.

Veče je proteklo u toploj i dirljivoj atmosferi sva mesta u Narodnom muzeju bila su popunjena, a publika je sa puno emocija pratila svaki ton i svaku reč umetnica na sceni. Na ulazu je bila postavljena i kutija za dobrovoljne donacije, namenjena daljoj podršci ženama koje se bore sa rakom dojke, čime je Ružičasti koncert još jednom pokazao da umetnost može biti snažan pokretač solidarnosti i humanosti.

IMG-20251023-WA0016.jpg
Foto: Milica Stanimirovic

Ružičasti koncert je mnogo više od muzičkog događaja to je veče podrške, inspiracije i zahvalnosti. Posvećen je svim ženama koje su se suočile sa rakom dojke, kao i onima koje su ih pratili, bodrili i voleli kroz najteže trenutke.

