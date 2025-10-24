Srđan Bošković bio je glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda.
tuga
Umro Srđan Bošković: Izgubio bitku s teškom bolešću
Slušaj vest
U Beogradu je posle teške bolesti u 63. godini preminuo glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda Srđan Bošković.
Srđan Bošković je završio Fakultet dramskih umetnosti - smer produkcija. Na Radio-televiziju Srbije dolazi 1984. godine kao novinar-saradnik u Informativnom programu Radija 202 i Prvog programa Radio Beograda i voditelj informativnih emisija.
- Od 1989. bio je voditelj informativnih emisija Trećeg kanala RTS-a, a potom i producent spoljnopolitičke redakcije Informativnog programa Televizije Beograd.
- Od 2001. bio je novinar - urednik u privrednoj redakciji informativnog programa Ju info kanala.
- Potom prelazi u Privrednu komoru Srbije, gde je obavljao više značajnih funkcija.
- Na mestu glavnog i odgovornog urednika Prvog programa Radio Beograda proveo je osam godina.
Kolege će ga pamtiti po profesionalizmu, kolegijalnosti, vedrom duhu, i ljudskoj toplini. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
(Kurir.rs/RTS)
Video: Novinarka Kurira u Raškoj
Reaguj
Komentariši