U Beogradu je posle teške bolesti u 63. godini preminuo glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda Srđan Bošković.

Srđan Bošković je završio Fakultet dramskih umetnosti - smer produkcija. Na Radio-televiziju Srbije dolazi 1984. godine kao novinar-saradnik u Informativnom programu Radija 202 i Prvog programa Radio Beograda i voditelj informativnih emisija.

  • Od 1989. bio je voditelj informativnih emisija Trećeg kanala RTS-a, a potom i producent spoljnopolitičke redakcije Informativnog programa Televizije Beograd.
  • Od 2001. bio je novinar - urednik u privrednoj redakciji informativnog programa Ju info kanala.
  • Potom prelazi u Privrednu komoru Srbije, gde je obavljao više značajnih funkcija.
  • Na mestu glavnog i odgovornog urednika Prvog programa Radio Beograda proveo je osam godina.

Kolege će ga pamtiti po profesionalizmu, kolegijalnosti, vedrom duhu, i ljudskoj toplini. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

(Kurir.rs/RTS)

