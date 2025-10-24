Slušaj vest

Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković sastao se danas u Arheološkom parku Viminacijum sa ministarkom kulture Republike Kipar dr Vasiliki Kasianidu, koja boravi u Srbiji povodom učešća Kipra kao zemlje počasnog gosta na 68. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga.

Na sastanku je dogovoreno produbljivanje saradnje, izrada Memoranduma o saradnji na polju kulture između dva ministarstva kao i posebnog Sporazuma o sprečavanju nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima, te organizovanje Dana srpske kulture na Kipru u toku sledeće godine, i izložbe posvećene srpskim srednjovekovnim spomenicima u opasnosti na Kosovu i Metohiji.

„Kipar je ove godine počasni gost Sajma knjiga u Beogradu i to je jedan od glavnih razloga i posete ministarke Kipra. Radujemo se što je zajedno u delegaciji sa njom i veliki broj kiparskih savremenih književnika, ali pored ovoga razgovarali smo o organizaciji Dana srpske kulture na Kipru u toku sledeće godine, organizacije naše izložbe posvećene srpskim srednjovekovnim spomenicima u opasnosti na Kosovu i Metohiji, ali i različitim nastupima savremenih umetnika na Kipru koji će doći iz Srbije“, rekao je ministar Selaković.

Selaković je istakao da je opšti zaključak da izvanredne političke odnose između dve zemlje treba da prate i odnosi na polju kulture i da će se ministri u vremenu koje dolazi truditi da je zaista uzdignu na zavidan nivo.

„Posebnu dimenziju u ovom sastanku daje činjenica da smo ga organizovali upravo ovde u Viminacijumu. Jedan od razloga za to jeste što je moja uvažena koleginica i po svojoj izvornoj struci arheolog tako da ćemo u toku dana obići makar deo onoga što je država pomogla ljudima neverovatne energije i entuzijazma da ovde u Viminacijumu napravi“, zaključio je ministar Selaković i poručio da je Republike Kipar, bratska i prijateljska država saveznik Srbije u najvažnijim pitanjima od nacionalnog značaja, ali i da je Srbija saveznik Kipra u pitanjima od najvećeg značaja za nacionalnu stvar Kipra.

Ministarka dr Vasiliki Kasianidu naglasila je da Kipar i Srbija dele slične probleme kulturnog nasleđe, kao i da veoma dobro poznaje problem zabranjene trgovine kulturni dobrima, uništavanja spomenika, posebno verskih i da je zajednički cilj jačanja saradnje na polju borbe protiv nedozvoljene trgovine kulturnim dobrima i zaštite kulturnog nasleđa.

„Ovde sam zahvaljujući ljubaznom pozivu ministra a Kipar je počasni gost na beogradskom Sajmu knjiga što je velika čast za nas. Imamo poseban paviljon i donosimo ponude za Kipar, neka dela su prevedena na srpski jezik a razgovarali smo i o mogućnosti prevoda više kiparskih knjiga. Veoma se divim činjenici da je ovo već 68. Sajam knjiga, da je to tako uspešan događaj za čitav region a to što je Kipar ovde zemlja počasni gost je izuzetno“, rekla je ministarka Kasianidu.

Ističući da se raduje poseti kulturnim dobrima u Srbiji, kiparska ministarka je izrazila uverenje će Republika Kipar moći da uzvrati ljubazno gostoprimstvo ministru Selakoviću kada ugosti izložbu o srpskim srednjovekovim spomenicima u opasnosti.

„To je nešto što mi veomo dobro razumemo i veomo je važno imati saveznika u ovoj borbi. Ako budemo zajedno, moći ćemo da učinimo mnogo više i na međunarodnom planu, i u međunarodnim organizacijam. Kipar i Srbija su izvrsni prijatelji i ja sam ovde da nadogradimo dalje ovaj odnos“, zaključila je ministarka Kasinaidu i poručila da se veom raduje poseti čitavom ovom području i upravanjem Viminaciumom koji je napravljen tako da bude prijemčiviji za posete.

