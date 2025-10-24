Počeli Dani katalonskog filma u Jugoslovenskoj kinoteci: "Interesovanje kontuirano raste tokom 4 godine trajanja manifestacije"
U prisustvu brojnih gostiju i publike, u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, svečano su otvoreni Dani katalonskog filma. Četvrto izdanje manifestacije održava se u organizaciji Delegacije Vlade Katalonije za Jugoistočnu Evropu, u punoj saradnji sa Filmotekom Katalonije, uz podršku Ambasade Španije.
Ispred Jugoslovenske kinoteke, prisutne je pozdravio Radiša Cvetković, pomoćnik direktora za prikazivačku i izdavačku delatnost, koji je izrazio zadovoljstvo zbog učešća Kinoteke u manifestaciji koja povezuje kulture i promoviše filmsko stvaralaštvo.
Osnivač i umetnički direktor festivala, David Pužado, podsetio je na tematsku okosnicu programa: Žene, pogledi i disidencije, koja je fokusirana na političko i društveno istraživanje pitanja identiteta, feminizma i kulturne kritike.
“U taj okvir, savršeno se uklapa film Carstvo čula(El domini dels sentits), kojim otvaramo festival. Pored kinematografije, na ovom izdanju manifestacije predstavljamo i katalonsku književnost: za film Razlog svega pisao je Quim Monzo; film Samoća nastao je po romanu Viktora Katala, odnosno Katerine Albert; a delo Tek kada spavam, jasno vidim posvećeno je pesniku Josepu Vicençu Foixu”, istakao je Pužado, zahvalivši se organizatorima i svim učesnicima na saradnji.
U ime Delegacije Vlade Katalonije u jugoistočnoj Evropi, prisutne je pozdravila Ana Hadžić. Ona je istakla posvećenost Delegacje jačanju kulturnih, ekonomskih i institucionalnih veza između Katalonije i zemalja u regionu, putem projekata poput ovog festivala, koji stimulišu dijalog, saradnju i međusobno razumevanje.
„Festival, koji je ove godine organizovan u saradnji sa Filmotekom Katalonije, pokazuje ne samo da postoji interesovanje za katalonsku kulturu u Beogradu, nego i da ono kontinuirano raste tokom ove četiri godine trajanja manifestacije“ istakla je ona.
Zamenik ambasadora Španije u Beogradu, Dario Otero, takođe se obratio prisutnima, izrazivši podršku koju Ambasada Španije pruža Danima katalonskog filma.
Festival je svečano otvorila rediteljka Isabel Gardela, jedna od autorki filma Carstvo čula. Po njenim rečima, inicijator za nastanak filma je bio reditelj i producent Carles Benpar, koji je imao ideju da spoji pet rediteljki u usponu, radi zajedničkog filma, u vreme kada nije rodna ravnopravnost još nije bila predmet razgovora. Njegova ideja je bila da napravi film koji će eroticizam predstaviti sa ženske tačke gledišta, iz čega je proizašao omnibus o pet čula.
“U mom slučaju, izabrala sam čulo mirisa, jer sam već radila na priči o buđenju seksualnosti kod mlade žene, tako da se savršeno uklopilo da miris bude pokretač njenih emocija i izbora. Carstvo čula je mešavina razičitih pristupa i žanrova koja spaja osećajnost, humor, senzualnost i radoznalost“, rekla je katalonska rediteljka.
Festival Dani katalonskog filma nastavlja se tokom tri naredna dana, od petka 24. do nedelje 26. oktobra. U staroj zgradi Jugoslovenske kinoteke, u Kosovskoj 11, dnevno će biti prikazana 2 filma, od 18 i 20.30 časova. Svi filmovi imaju titl na srpskom i engleskom jeziku, a ulaz je slobodan.
(Kurir.rs)
