U prisustvu brojnih gostiju i publike, u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, svečano su otvoreni Dani katalonskog filma. Četvrto izdanje manifestacije održava se u organizaciji Delegacije Vlade Katalonije za Jugoistočnu Evropu, u punoj saradnji sa Filmotekom Katalonije, uz podršku Ambasade Španije.

Ispred Jugoslovenske kinoteke, prisutne je pozdravio Radiša Cvetković, pomoćnik direktora za prikazivačku i izdavačku delatnost, koji je izrazio zadovoljstvo zbog učešća Kinoteke u manifestaciji koja povezuje kulture i promoviše filmsko stvaralaštvo.

David Pužado Foto: Snežana Krstić

Osnivač i umetnički direktor festivala, David Pužado, podsetio je na tematsku okosnicu programa: Žene, pogledi i disidencije, koja je fokusirana na političko i društveno istraživanje pitanja identiteta, feminizma i kulturne kritike.

“U taj okvir, savršeno se uklapa film Carstvo čula(El domini dels sentits), kojim otvaramo festival. Pored kinematografije, na ovom izdanju manifestacije predstavljamo i katalonsku književnost: za film Razlog svega pisao je Quim Monzo; film Samoća nastao je po romanu Viktora Katala, odnosno Katerine Albert; a delo Tek kada spavam, jasno vidim posvećeno je pesniku Josepu Vicençu Foixu”, istakao je Pužado, zahvalivši se organizatorima i svim učesnicima na saradnji.

Ana Hadžić Foto: Snežana Krstić

U ime Delegacije Vlade Katalonije u jugoistočnoj Evropi, prisutne je pozdravila Ana Hadžić. Ona je istakla posvećenost Delegacje jačanju kulturnih, ekonomskih i institucionalnih veza između Katalonije i zemalja u regionu, putem projekata poput ovog festivala, koji stimulišu dijalog, saradnju i međusobno razumevanje.

„Festival, koji je ove godine organizovan u saradnji sa Filmotekom Katalonije, pokazuje ne samo da postoji interesovanje za katalonsku kulturu u Beogradu, nego i da ono kontinuirano raste tokom ove četiri godine trajanja manifestacije“ istakla je ona.

Zamenik ambasadora Španije u Beogradu, Dario Otero, takođe se obratio prisutnima, izrazivši podršku koju Ambasada Španije pruža Danima katalonskog filma.

Dario Otero Foto: Snežana Krstić

Festival je svečano otvorila rediteljka Isabel Gardela, jedna od autorki filma Carstvo čula. Po njenim rečima, inicijator za nastanak filma je bio reditelj i producent Carles Benpar, koji je imao ideju da spoji pet rediteljki u usponu, radi zajedničkog filma, u vreme kada nije rodna ravnopravnost još nije bila predmet razgovora. Njegova ideja je bila da napravi film koji će eroticizam predstaviti sa ženske tačke gledišta, iz čega je proizašao omnibus o pet čula.

“U mom slučaju, izabrala sam čulo mirisa, jer sam već radila na priči o buđenju seksualnosti kod mlade žene, tako da se savršeno uklopilo da miris bude pokretač njenih emocija i izbora. Carstvo čula je mešavina razičitih pristupa i žanrova koja spaja osećajnost, humor, senzualnost i radoznalost“, rekla je katalonska rediteljka.

Foto: Snežana Krstić

Festival Dani katalonskog filma nastavlja se tokom tri naredna dana, od petka 24. do nedelje 26. oktobra. U staroj zgradi Jugoslovenske kinoteke, u Kosovskoj 11, dnevno će biti prikazana 2 filma, od 18 i 20.30 časova. Svi filmovi imaju titl na srpskom i engleskom jeziku, a ulaz je slobodan.

(Kurir.rs)

