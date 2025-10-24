U čuvenoj dvorani Ariston, gde se održava festival Sanremo, Goranu Bregoviću sinoć je uručena najveća nagrada Premio Tenko , koju Italijani dodeljuju za životno delo. Muzičar je kao ovogodišnji laureat sa svojim Orkestrom za svadbe i sahrane održao mini-koncert koji je prenosila nacionalna televizija RAI. Specijalno za ovu priliku najavio je izlazak novog albuma naredne godine na svim platformama i predstavio je prvi singl "Ouzo and banana". Ranije tokom dana Bregović je održao veoma posećenu konferenciju za medije.



- Hvala vam na nagradi. Divno je kad jedna zemlja koja ima Verdija, Pučinija i Monteverdija pokaže interes za kompozitora kao što sam ja, koji dolazim iz jedne vrlo male muzičke kulture, ako se uporedi s vašom. Uz ovo priznanje shvatam da moj posao ima smisla. Našao sam se u društvu Nika Kejva. Mi s Balkana imamo muziku koja je malo poznata, ali onu koja je meni oduvek ličila na jednog lepog Frankenštajna. Tokom pet vekova imali smo strašnu granicu - direktnu granicu između pravoslavaca, katolika i muslimana, a tu su bili i Jevreji. I iz toga je izašao taj mali Frankenštajn, kojeg možete čuti u mojoj muzici - i kojeg ja, prosto, ne mogu da izbegnem. Ta muzika dolazi iz mesta gde se muzika oduvek pravila da bi se pilo.