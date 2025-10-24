Slušaj vest

U utorak, 9. decembra 2025. godine, Plava dvorana Sava Centra biće domaćin jednog od najposebnijih muzičkih događaja sezone - koncerta svetski poznatog Budimpeštanskog romskog simfonijskog orkestra, popularnog pod nazivom „100 violina“

Ovaj orkestar, koji već više od tri decenije spaja virtuoznost klasične muzike i strast romske tradicije, čine čak 138 muzičara koji zajedno stvaraju neponovljivu energiju i zvuk koji je osvojio publiku širom sveta. Nastupali su na najvećim svetskim scenama, od Lisabona i Pariza do Monaka i Tokija, a 2000. godine upisani su u Ginisovu knjigu rekorda kao najveći romski simfonijski orkestar na svetu.

Foto: Music Time Production

Na repertoaru će se naći dela velikih majstora poput Lista, Bartoka, Brahmsa, Čajkovskog i Štrausa, kao i autentične mađarske i romske melodije koje ovaj ansambl izvodi s prepoznatljivom strašću i emocijom.

Nosilac prestižnih priznanja - Nagrade za mađarsko nasleđe i titule Hungaricum - orkestar „100 violina“ do sada je održao više od hiljadu koncerata širom sveta i objavio 21 CD i 5 DVD izdanja, od kojih su mnoga dostigla zlatne i platinaste tiraže.

Foto: Music Time Production

Beogradsku publiku 9. decembra očekuje gala muzičko veče puno emocije, raskoši i umetničke energije - večе kada će sto violina govoriti jednim glasom.

Ulaznice su u prodaji putem Ticket Vision platforme – Tickets | 100 violina - Budapest Gipsy Symphony Orchestra i na svim Ticket Vision blagajnama.