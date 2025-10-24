Slušaj vest

Opera Narodnog pozorišta u Beogradu organizovaće u narednom periodu niz koncerata u gradovima Srbije i regiona. U okviru programa, prvaci i solisti Opere Narodnog pozorišta u Beogradu izvod će delove iz najpoznatijih operskih arija.

Ovim projektom, Narodno pozorište u Beogradu želi da približi opersku umetnost publici van prestonice, kao i da promoviše istinske vrednosti klasične muzike i operske tradicije.

U galeriji pogledajte fotografije Narodnog pozorišta:

Narodno pozorište u Beogradu Foto: Sergio Delle Vedove / Alamy / Profimedia, Beoinfo, Stefan Stojanović

26. oktobar, Pančevo, Kulturni centar: Ana Rupčić (sopran), Sanja Kerkez (sopran), Janko Sinadinović (tenor), korepetitor: Vanja Šćepanović

3. novembar, Niš, Narodno pozorište: Ana Rupčić (sopran), Sanja Kerkez (sopran), Aleksandra Angelov (mecosopran), Janko Sinadinović (tenor), Mihailo Šljivić (bas), korepetitor: Vanja Šćepanović

5. novembar, Jagodina, Kulturni centar: Vladimir Andrić (bariton), Aleksandra Stamenković (sopran), Željka Zdjelar (mecosopran), Ivanka Raković Krstonošić (sopran), korepetitor: Nevena Živković

Ljubica Vraneš
Ljubica Vraneš Foto: Privatna Arhiva

7. novembar, Mladenovac, Centar za kulturu: Vladimir Andrić (bariton), Aleksandra Stamenković (sopran), Željka Zdjelar (mecosopran), korepetitor: Srđan Jaraković

9. novembar, Banja Luka, Narodno pozorište Republike Srpske: Ana Rupčić (sopran), Vladimir Andrić (bariton), Aleksandra Angelov (mecosopran), korepetitor: Vanja Šćepanović

26. novembar, Zrenjanin, Narodno pozorište „Toša Jovanović“: Dragana del Monako (mecosopran), Nevena Bridžen (sopran), Dušan Plazinić (tenor), korepetitor: Nevena Živković.

Ne propustiteKulturaSvečano otvaranje baletske sezone: "Bajadera" sa Sergejem Polunjinom
7044717995_2353e493be_h Polunjin.jpg
KulturaLjubica Vraneš na čelu Opere: Poslednja velika promena u Narodnom pozorištu, a ovo je njena umetnička biografija
zorana-jevtic-7.jpg
ZanimljivostiGlava mu bila iskasapljena, njegovo krvavo odelo i danas se čuva: Za atentat na kneza Mihaila osuđen je i Karađorđev sin, a ovo su mu bile poslednje reči
knez Mihailo Obrenović
KulturaMecosopran Ljubica Vraneš prvi put kao Santuca u operi „Kavalerija rustikana“
Ljubica Vraneš.jpg

Pogledajte video: Mjuzikl Lu poklon glumaca

Mjuzikl Lu poklon glumaca Izvor: Kurir