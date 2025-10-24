Opera Narodnog pozorišta u Beogradu u gradovima Srbije i regiona
Opera Narodnog pozorišta u Beogradu organizovaće u narednom periodu niz koncerata u gradovima Srbije i regiona. U okviru programa, prvaci i solisti Opere Narodnog pozorišta u Beogradu izvod će delove iz najpoznatijih operskih arija.
Ovim projektom, Narodno pozorište u Beogradu želi da približi opersku umetnost publici van prestonice, kao i da promoviše istinske vrednosti klasične muzike i operske tradicije.
26. oktobar, Pančevo, Kulturni centar: Ana Rupčić (sopran), Sanja Kerkez (sopran), Janko Sinadinović (tenor), korepetitor: Vanja Šćepanović
3. novembar, Niš, Narodno pozorište: Ana Rupčić (sopran), Sanja Kerkez (sopran), Aleksandra Angelov (mecosopran), Janko Sinadinović (tenor), Mihailo Šljivić (bas), korepetitor: Vanja Šćepanović
5. novembar, Jagodina, Kulturni centar: Vladimir Andrić (bariton), Aleksandra Stamenković (sopran), Željka Zdjelar (mecosopran), Ivanka Raković Krstonošić (sopran), korepetitor: Nevena Živković
7. novembar, Mladenovac, Centar za kulturu: Vladimir Andrić (bariton), Aleksandra Stamenković (sopran), Željka Zdjelar (mecosopran), korepetitor: Srđan Jaraković
9. novembar, Banja Luka, Narodno pozorište Republike Srpske: Ana Rupčić (sopran), Vladimir Andrić (bariton), Aleksandra Angelov (mecosopran), korepetitor: Vanja Šćepanović
26. novembar, Zrenjanin, Narodno pozorište „Toša Jovanović“: Dragana del Monako (mecosopran), Nevena Bridžen (sopran), Dušan Plazinić (tenor), korepetitor: Nevena Živković.
