Ministar kulture Nikola Selaković obratio se u Kulturnom centru u Novom Pazaru na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 850 godina od rođenjaSvetog Save.

Ministar Selaković istakao je da je Sveti Sava bio i ostao naš prvi putevoditelj, temelj duhovnog podviga i merilo svakog našeg dela i pregnuća, te da je iz Savinog podviga izraslo i niklo svetosavlje kao jasna odrednica srpskog pravoslavnog naroda – kao put ka jedinstvu, slobodi i pravdi, i kao zavet žrtve koja se prinosi za dobro bližnjih, za ponos precima i zalog potomcima.

850 godina od rođenja Svetog Save u Novom Pazaru Foto: Ministarstvo Kulture

- Iz Savinih darova iznikle su i naše svetinje: Studenica i Hilandar, Žiča i Mileševa, Gračanica i Visoki Dečani. Iz tog podviga nastala je Arhiepiskopija i Kraljevina, Patrijaršija i Carstvo, Zakonik i Slovo ljubve. Iz tog podviga, iz tog prvog zaveta, rođen je i onaj drugi. Iz svetosavskog zaveta iznikao je i kosovski svetolazarevski zavet i dopunio time ono što jeste srpsko biće i što ga čini jedinstvenim. Iz tog Savinog podviga, pored kosovskog zaveta, zasijao je i plamen u Orašcu, i zablistalo je sunce na Kajmakčalanu, rekao je Selaković.

Ministar je naglasio da sve ono što se dešavalo kroz vekove, a poslednjih osam i po stoleća, pokazuje da svetosavlje nije naša prošlost, već naša konstanta, naše trajanje – i da bez njega nema ni nas samih, te da je svetosavlje zapravo živi poziv da budemo bolji ljudi, bolja braća i da u velikom trudu života tražimo veliko i beskonačno dobro.

- Sveti Sava nas uči da Srbija i mi u njoj, svi koji živimo u slozi i ljubavi, nismo ni istočni ni zapadni, već svoji, i da kao takvi treba da ostanemo slobodni, ponosni, odgovorni – jednom rečju, svetosavci. Uči nas da zemlja koja drži reč, ne zaboravlja svoje i ne odustaje od svoga, jeste zemlja svetosavska. Ako bismo morali u jednoj rečenici da opišemo Svetog Savu, činilo bi se da je to nemoguće i teško, ali on zaista jeste naš temelj, dodao je Selaković.

850 godina od rođenja Svetog Save u Novom Pazaru Foto: Ministarstvo Kulture

Ministar je pojasnio da to ne znači da Srba pre Save nije bilo, već da su sa Savom postali zreo narod – crkvenotvoran i državotvoran – i da smo se preko njega upisali u red civilizovanih i kulturnih naroda sveta, kojima i danas pripadamo.

- To je onaj put kojim hodimo. To je svetlost koja nas vodi i to je merilo svega što činimo, napomenuo je Selaković.

Ministar je poručio da svaki dan nama Srbima jeste, treba da bude i biće Savin dan, i da je u svetosavlju putokaz za svako naše delo, a da to „posebno važi za našu braću i sestre koji žive ovde u Novom Pazaru, u razumevanju i blagostanju sa braćom Muslimanima“.

Na svečanoj akademiji posvećenoj životu i delu Svetog Save, sa prigodnim duhovnim, umetničkim i istorijskim programom u organizaciji Srpske pravoslavne crkve, obratio se i patrijarh srpski gospodin Porfirije.

850 godina od rođenja Svetog Save u Novom Pazaru Foto: Ministarstvo Kulture

Akademiji su prisustvovali izaslanik predsednika Republike Srbije Milorad Veljović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić, ministar sporta Zoran Gajić, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, ministar turizma i omladine Husein Memić, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović, gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i brojni drugi zvanici.

