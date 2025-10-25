Filmski i TV glamur u Crnoj Gori: Srpski glumci u trci za prestižnu AFA nagradu, ali i zvezde iz regiona
Otvaranjem prvog premium multipleksa u Crnoj Gori i regionu, Cine Grand Epic bioskopa, u Porto Montenegru u Tivtu počeo je dvodnevni događaj dodele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards).
„Kada smo pre nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranskog regiona, želeli smo da stvorimo prostor saradnje među festivalima i profesionalcima regiona koji dele iste vrednosti i istu strast prema filmu. Iz te saradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji - prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja. Akademiji koja ne deli, nego spaja. Ovo nije samo projekat dodele nagrada. To je prostor stalnog dijaloga, prenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti. Mesto gde iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gde se uči i deli iskustvo, gde se ceo region prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Evropi“,
rekao je na svečanosti otvaranja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
Na otvaranju su bili predstavnici Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma iz Beograda, autori, producenti, glumice i glumci nominovani za AFA nagrade. Prva dodela AFA nagrada biće održana u subotu, 25.10. u Muzeju nautičkog nasleđa u Porto Montenegru u Tivtu, koji je glavni partner ovog događaja. Dobitnike nagrada izabraće stručni žiri koji čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja. Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.
Dodela AFA nagrada održava se na samom početku međunarodne sezone filmskih nagrada.
„Verujemo da će AFA nagrade stvoriti platformu s koje filmovi i serije iz našeg regiona mogu snažno da krenu u tu sezonu, i da će prepoznatljivost i vidljivost koje nagrade donose pomoći njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište“, rekao je Marjanović.
Otvaranjem Cine Grand Epica, lanac Cine Grand nastavlja uspešno širenje u regionu - ovo je peti bioskop lanca i dvanaesti bioskop u okviru MCF grupe. Uskoro se otvara i u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
„Večeras, naravno, slavimo otvaranje bioskopa, ali i ovaj fantastičan inauguracijski događaj festivala. Radujemo se svemu što dolazi - ovo je nešto što želimo da negujemo i u budućnosti. Verujemo da upravo ovakvi događaji, ovakva okupljanja i ovaj kreativni centar unose duh ljudskosti koji je ključan u stvaranju drugačije zajednice - one koja privlači ljude“, rekao je David Margason, izvršni direktor Porto Montenegra.
„U proteklim godinama filmska distribucija obeležila je region – veliki, nagrađivani, autorski i domaći filmovi prikazivali su se u bioskopima širom našeg prelepog jadranskog regiona. Došao je trenutak za širenje portfelja i otvaranje novih bioskopa. Hvala vam što ste ovde da zajedno ispratimo otvaranje bioskopa i da u danima pred nama zajedno slavimo film i Adriatic Film Awards“, rekao je Igor Stanković u ime MCF-a i Festivala autorskog filma Beograd.
AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije biće dodeljene u 10 kategorija.
Nominovani za AFA nagrade 2025:
Najbolji film
- 78 dana (Srbija, Bosna i Hercegovina)
- Blum – gospodari svoje budućnosti (Bosna i Hercegovina)
- Fiume o morte! (Hrvatska, Italija, Slovenija)
- Kaj ti je deklica (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)
- Radnička klasa ide u pakao (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)
Najbolja glavna glumica
- Lana Barić - Šlager
- Diana Kolenc - Opazovanje
- Tamara Krcunović - Radnička klasa ide u pakao
- Dina Mušanović - Gym
- Jara Sofija Ostan - Kaj ti je deklica
Najbolji glavni glumac
- Pavle Čemerikić - 78 dana
- Filip Đurić - Za danas toliko
- Leon Lučev - Radnička klasa ide u pakao
- Krešimir Mikić - Čao bela
- Bernard Tomić - Proslava
Zvezda u usponu
- Lidija Kordić - Radnička klasa ide u pakao
- Domagoj Nižić - Dražen
- Jara Sofija Ostan - Kaj ti je deklica
- Lazar Tasić - Sablja
- Viktorija Vasiljević – 78 dana
Najbolja režija
- Igor Bezinović - Fiume o morte!
- Urška Djukić - Kaj ti je deklica
- Mladen Đorđević - Radnička klasa ide u pakao
- Emilija Gašić - 78 dana
- Jasmila Žbanić - Blum – gospodari svoje budućnosti
Najbolji scenario
- Igor Bezinović - Fiume o morte!
- Urška Djukić, Maria Bohr - Kaj ti je deklica
- Mladen Đorđević - Radnička klasa ide u pakao
- Emilija Gašić - 78 dana
- Silvestar Kolbas - Naša djeca
Najbolji debitantski film
- Bruno Anković - Proslava
- Čejen Černić Čanak - Zečji nasip
- Urška Djukić - Kaj ti je deklica
- Emilija Gašić - 78 dana
TV SERIJE
Najbolja TV serija
- Bijeli put (Hrvatska)
- Dnevnik velikog Perice (Hrvatska)
- Nobelovac (Srbija)
- Sablja (Srbija, Bugarska)
- Sram (Hrvatska)
Najbolja glavna glumica u TV seriji
- Selma Alispahić - Nobelovac
- Iva Babić - Dnevnik velikog Perice
- Milica Gojković - Sablja
- Gita Haydar - Sram
- Nina Violić - Bijeli put
Najbolji glavni glumac u TV seriji
- Živko Anočić - Dnevnik velikog Perice
- Franjo Dijak - Bijeli put
- Gordan Kičić - Mama i tata se igraju rata 3
- Dragan Mićanović - Sablja
- Tihomir Stanić - Nobelovac
