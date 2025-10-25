Slušaj vest

Otvaranjem prvog premium multipleksa u Crnoj Gori i regionu, Cine Grand Epic bioskopa, u Porto Montenegru u Tivtu počeo je dvodnevni događaj dodele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards).

„Kada smo pre nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranskog regiona, želeli smo da stvorimo prostor saradnje među festivalima i profesionalcima regiona koji dele iste vrednosti i istu strast prema filmu. Iz te saradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji - prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja. Akademiji koja ne deli, nego spaja. Ovo nije samo projekat dodele nagrada. To je prostor stalnog dijaloga, prenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti. Mesto gde iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gde se uči i deli iskustvo, gde se ceo region prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Evropi“,

rekao je na svečanosti otvaranja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

Na otvaranju su bili predstavnici Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma iz Beograda, autori, producenti, glumice i glumci nominovani za AFA nagrade. Prva dodela AFA nagrada biće održana u subotu, 25.10. u Muzeju nautičkog nasleđa u Porto Montenegru u Tivtu, koji je glavni partner ovog događaja. Dobitnike nagrada izabraće stručni žiri koji čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja. Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

Dodela AFA nagrada održava se na samom početku međunarodne sezone filmskih nagrada.

„Verujemo da će AFA nagrade stvoriti platformu s koje filmovi i serije iz našeg regiona mogu snažno da krenu u tu sezonu, i da će prepoznatljivost i vidljivost koje nagrade donose pomoći njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište“, rekao je Marjanović.

Otvaranjem Cine Grand Epica, lanac Cine Grand nastavlja uspešno širenje u regionu - ovo je peti bioskop lanca i dvanaesti bioskop u okviru MCF grupe. Uskoro se otvara i u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

„Večeras, naravno, slavimo otvaranje bioskopa, ali i ovaj fantastičan inauguracijski događaj festivala. Radujemo se svemu što dolazi - ovo je nešto što želimo da negujemo i u budućnosti. Verujemo da upravo ovakvi događaji, ovakva okupljanja i ovaj kreativni centar unose duh ljudskosti koji je ključan u stvaranju drugačije zajednice - one koja privlači ljude“, rekao je David Margason, izvršni direktor Porto Montenegra.

„U proteklim godinama filmska distribucija obeležila je region – veliki, nagrađivani, autorski i domaći filmovi prikazivali su se u bioskopima širom našeg prelepog jadranskog regiona. Došao je trenutak za širenje portfelja i otvaranje novih bioskopa. Hvala vam što ste ovde da zajedno ispratimo otvaranje bioskopa i da u danima pred nama zajedno slavimo film i Adriatic Film Awards“, rekao je Igor Stanković u ime MCF-a i Festivala autorskog filma Beograd.

AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije biće dodeljene u 10 kategorija.

Nominovani za AFA nagrade 2025: Najbolji film 78 dana (Srbija, Bosna i Hercegovina)

Blum – gospodari svoje budućnosti (Bosna i Hercegovina)

Fiume o morte! (Hrvatska, Italija, Slovenija)

Kaj ti je deklica (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)

Radnička klasa ide u pakao (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska) Najbolja glavna glumica Lana Barić - Šlager

Diana Kolenc - Opazovanje

Tamara Krcunović - Radnička klasa ide u pakao

Dina Mušanović - Gym

Jara Sofija Ostan - Kaj ti je deklica Najbolji glavni glumac Pavle Čemerikić - 78 dana

Filip Đurić - Za danas toliko

Leon Lučev - Radnička klasa ide u pakao

Krešimir Mikić - Čao bela

Bernard Tomić - Proslava Zvezda u usponu Lidija Kordić - Radnička klasa ide u pakao

Domagoj Nižić - Dražen

Jara Sofija Ostan - Kaj ti je deklica

Lazar Tasić - Sablja

Viktorija Vasiljević – 78 dana Najbolja režija Igor Bezinović - Fiume o morte!

Urška Djukić - Kaj ti je deklica

Mladen Đorđević - Radnička klasa ide u pakao

Emilija Gašić - 78 dana

Jasmila Žbanić - Blum – gospodari svoje budućnosti Najbolji scenario Igor Bezinović - Fiume o morte!

Urška Djukić, Maria Bohr - Kaj ti je deklica

Mladen Đorđević - Radnička klasa ide u pakao

Emilija Gašić - 78 dana

Silvestar Kolbas - Naša djeca Najbolji debitantski film Bruno Anković - Proslava

Čejen Černić Čanak - Zečji nasip

Urška Djukić - Kaj ti je deklica

Emilija Gašić - 78 dana TV SERIJE Najbolja TV serija Bijeli put (Hrvatska)

Dnevnik velikog Perice (Hrvatska)

Nobelovac (Srbija)

Sablja (Srbija, Bugarska)

Sram (Hrvatska) Najbolja glavna glumica u TV seriji Selma Alispahić - Nobelovac

Iva Babić - Dnevnik velikog Perice

Milica Gojković - Sablja

Gita Haydar - Sram

Nina Violić - Bijeli put Najbolji glavni glumac u TV seriji Živko Anočić - Dnevnik velikog Perice

Franjo Dijak - Bijeli put

Gordan Kičić - Mama i tata se igraju rata 3

Dragan Mićanović - Sablja

Tihomir Stanić - Nobelovac

