Otvaranjem prvog premium multipleksa u Crnoj Gori i regionu, Cine Grand Epic bioskopa, u Porto Montenegru u Tivtu počeo je dvodnevni događaj dodele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards).

„Kada smo pre nekoliko godina pokrenuli Mrežu Festivala Jadranskog regiona, želeli smo da stvorimo prostor saradnje među festivalima i profesionalcima regiona koji dele iste vrednosti i istu strast prema filmu. Iz te saradnje rodila se ideja o Adriatic Film & TV Akademiji - prvoj zajedničkoj akademiji naših zemalja. Akademiji koja ne deli, nego spaja. Ovo nije samo projekat dodele nagrada. To je prostor stalnog dijaloga, prenosa znanja i međugeneracijske solidarnosti. Mesto gde iskusni autori i producenti otvaraju put novima, gde se uči i deli iskustvo, gde se ceo region prepoznaje kao ono što jeste - jedan od najvitalnijih i najkreativnijih filmskih prostora u Evropi“,
rekao je na svečanosti otvaranja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.

AFA Porto Montenegro Tivat1.jpg
Foto: AFA

Na otvaranju su bili predstavnici Sarajevo Film Festivala, Zagreb Film Festivala, Festivala autorskog filma iz Beograda, autori, producenti, glumice i glumci nominovani za AFA nagrade. Prva dodela AFA nagrada biće održana u subotu, 25.10. u Muzeju nautičkog nasleđa u Porto Montenegru u Tivtu, koji je glavni partner ovog događaja. Dobitnike nagrada izabraće stručni žiri koji čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja. Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnivaju članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

AFA Porto Montenegro Tivat2.jpg
Foto: AFA

Dodela AFA nagrada održava se na samom početku međunarodne sezone filmskih nagrada.

„Verujemo da će AFA nagrade stvoriti platformu s koje filmovi i serije iz našeg regiona mogu snažno da krenu u tu sezonu, i da će prepoznatljivost i vidljivost koje nagrade donose pomoći njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište“, rekao je Marjanović.

Fedja Stukan.jpg
Foto: AFA

Otvaranjem Cine Grand Epica, lanac Cine Grand nastavlja uspešno širenje u regionu - ovo je peti bioskop lanca i dvanaesti bioskop u okviru MCF grupe. Uskoro se otvara i u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

AFA Porto Montenegro Tivat3.jpg
Foto: AFA

„Večeras, naravno, slavimo otvaranje bioskopa, ali i ovaj fantastičan inauguracijski događaj festivala. Radujemo se svemu što dolazi - ovo je nešto što želimo da negujemo i u budućnosti. Verujemo da upravo ovakvi događaji, ovakva okupljanja i ovaj kreativni centar unose duh ljudskosti koji je ključan u stvaranju drugačije zajednice - one koja privlači ljude“, rekao je David Margason, izvršni direktor Porto Montenegra.

Odbor AFAe.jpg
Foto: AFA

„U proteklim godinama filmska distribucija obeležila je region – veliki, nagrađivani, autorski i domaći filmovi prikazivali su se u bioskopima širom našeg prelepog jadranskog regiona. Došao je trenutak za širenje portfelja i otvaranje novih bioskopa. Hvala vam što ste ovde da zajedno ispratimo otvaranje bioskopa i da u danima pred nama zajedno slavimo film i Adriatic Film Awards“, rekao je Igor Stanković u ime MCF-a i Festivala autorskog filma Beograd.

Dragan Micanovic.jpg
Foto: AFA

AFA nagrade 2025. za filmove i TV serije biće dodeljene u 10 kategorija.

Nominovani za AFA nagrade 2025:

Najbolji film 

  • 78 dana (Srbija, Bosna i Hercegovina)
  • Blum – gospodari svoje budućnosti  (Bosna i Hercegovina)
  • Fiume o morte! (Hrvatska, Italija, Slovenija)
  • Kaj ti je deklica (Slovenija, Italija, Hrvatska, Srbija)
  • Radnička klasa ide u pakao (Srbija, Hrvatska, Grčka, Bugarska, Crna Gora, Rumunjska)

Najbolja glavna glumica

  • Lana Barić - Šlager
  • Diana Kolenc - Opazovanje
  • Tamara Krcunović - Radnička klasa ide u pakao
  • Dina Mušanović - Gym
  • Jara Sofija Ostan - Kaj ti je deklica

Najbolji glavni glumac

  • Pavle Čemerikić - 78 dana
  • Filip Đurić - Za danas toliko
  • Leon Lučev - Radnička klasa ide u pakao
  • Krešimir Mikić - Čao bela
  • Bernard Tomić - Proslava

Zvezda u usponu

  • Lidija Kordić - Radnička klasa ide u pakao
  • Domagoj Nižić - Dražen
  • Jara Sofija Ostan - Kaj ti je deklica
  • Lazar Tasić - Sablja
  • Viktorija Vasiljević – 78 dana

Najbolja režija

  • Igor Bezinović - Fiume o morte!
  • Urška Djukić - Kaj ti je deklica
  • Mladen Đorđević - Radnička klasa ide u pakao
  • Emilija Gašić - 78 dana
  • Jasmila Žbanić - Blum – gospodari svoje budućnosti

Najbolji scenario

  • Igor Bezinović - Fiume o morte!
  • Urška Djukić, Maria Bohr - Kaj ti je deklica
  • Mladen Đorđević - Radnička klasa ide u pakao
  • Emilija Gašić - 78 dana
  • Silvestar Kolbas - Naša djeca

Najbolji debitantski film

  • Bruno Anković - Proslava
  • Čejen Černić Čanak - Zečji nasip
  • Urška Djukić - Kaj ti je deklica
  • Emilija Gašić - 78 dana

TV SERIJE

Najbolja TV serija

  • Bijeli put (Hrvatska)
  • Dnevnik velikog Perice (Hrvatska)
  • Nobelovac (Srbija)
  • Sablja (Srbija, Bugarska)
  • Sram (Hrvatska)

Najbolja glavna glumica u TV seriji

  • Selma Alispahić - Nobelovac
  • Iva Babić - Dnevnik velikog Perice
  • Milica Gojković - Sablja
  • Gita Haydar - Sram
  • Nina Violić - Bijeli put

Najbolji glavni glumac u TV seriji

  • Živko Anočić - Dnevnik velikog Perice
  • Franjo Dijak - Bijeli put
  • Gordan Kičić - Mama i tata se igraju rata 3
  • Dragan Mićanović - Sablja
  • Tihomir Stanić - Nobelovac
