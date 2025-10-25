Slušaj vest

Glumac Lazar Tasić, koji se proslavio ulogom kriminalca Uroša u seriji "Sablja", sinoć se pojavio na otvaranju prvog premium multipleksa u Crnoj Gori i regionu, Cine Grand Epic bioskopa, u Porto Montenegru u Tivtu, koje je ujedno i prvi događaj u okviru dodele AFA nagrada (Adriatic Film & TV Awards).

Mladi glumac se crvenim tepihom prošetao sa svojom verenicom, koju je zaprosio prošlog leta, a koja se inače gotovo nikad ne pojavljuje u medijima.

Prelepa brineta, koju nemamo prilike da viđamo u javnosti, za ovu priliku odabrala je svečano belo odelo i torbicu u istoj boji, a uz svog izabranika je ponosno pozirala.

Lazar Tasić je inače nominovan u kategoriji Zvezda u usponu za prestižnu AFA nagradu, i to za ulogu u seriji "Sablja", a u konkurenciji je još četvoro mladih glumaca iz regiona.

O ulozi u seriji "Sablja"

Lazar, koji je inače u klasi Vide Ognjenović, govorio je svojevremeno o ulozi u seriji "Sablja", koja mu je donela veliku popularnost.

- Imao sam veliku sreću, mladim glumcima je teško da dođu do kastinga za neku veliku ulogu. Tu priliku mi je dala Isidora Veselinović, kojoj se ovom prilikom zahvaljujem - rekao je Lazar na konferenciji za medije, a na to je jedan od autora i reditelja serije, Vladimir Tagić, dodao:

- Da ubacimo malo komičnog! Dva puta se nije javljao na telefon i nije dolazio na kasting, ali Isidora je insistirala i ja sam već bio u fazonu "ma, pusti ga, ko ga šiša, hajde, naći ćemo nekog drugog". Tako da, ipak mu se na kraju posrećilo.

