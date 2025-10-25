Slušaj vest

Prva dodela AFA nagrada održana je večeras u Muzeju nautičkog nasleđa u Porto Montenegru u Tivtu. Dobitnike je izabrao strukovni žiri koji čini više od 560 članova Filmske i TV Akademije u osnivanju, različitih profesija filmske industrije i iz različitih zemalja.

Najboljom serijom proglašena je "Sablja", ali to nije jedina nagrada koja je otišla u ruke ekipi serije.

Najbolji glavni glumac u TV seriji je Dragan Mićanović za ulogu Zorana Đinđića u seriji "Sablja".

"Posvetio bih ovu nagradu svim kolegama iz serije. Hvala za jedro. Želim vam dobar vetar i mirno more u godinama koje dolaze" poručio je Mićanović.

Najbolja glavna glumica u seriji je Milica Gojković za rolu novinarke Danice "Sablja".

"Nagrada mi je važna jer dolazi od kolega", poručila je ona.

Serija "Sablja", čiji su kreatori, reditelji i koscenaristi Vladimir Tagić i Goran Stanković, snimljena je u koprodukciji RTS i producentske kuće „This and That productions“. Nakon osvojenih nagrada na festivalima u Kanu (Francuska), Serial Killer (Češka), Magnolia Awards (Kina) i Heart of Europe (Poljska) i “Prix Europa” u Berlinu, ovo je sedmo međunarodno priznanje najuspešnijom srpskoj seriji.

Zvezda u usponu je Lidija Kordić za ulogu u srpskom filmu "Radnika klasa ide u pakao".

"Nisam ovo očekivala", rekla je crnogorska glumica.

Najbolji debitantski film je slovenački "Dobre devojke". Za režiju i scenario nagrađen je Igor Bezinović za dokumentarac "Fiume o morte!".

Najbolji film je Igora Bezinovića i njegov dokumentarac "Fiume o morte!". Deset godina je pripreman i osvojio je već 25 nagrada. Govori o okupaciji Rijeke pre sto godina.

Najbolja glumica na filmu je slovenačka dramska umetnica Jara Sofija Ostan za "Dobre devojke".

Glumac Leon Lučev za "Radnička klasa ide u pakao".

Čast srpske kinematografije branili su mlada rediteljka Emilija Gašić s filmom „78 dana“ i čak šest nominacija, Mladen Đorđević sa ostvarenjem „Radnička klasa ide u pakao“ i glumac Filip Đurić s komedijom „Za danas toliko“.

Filmsku i TV Akademiju Jadranske regije osnovali su članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo film festival, festival autorskog filma Beograd i Zagreb film festival.

Dodela AFA nagrada održava se na samom početku međunarodne sezone filmskih nagrada.

- Verujemo da će AFA stvoriti platformu sa koje filmovi i serije iz našeg regiona mogu snažno

da krenu u sezonu, i da će prepoznatljivost i vidljivost koje nagrade donose pomoći njihovom plasmanu na međunarodnu scenu i tržište - rekao je Jovan Marjanović.