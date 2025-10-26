Slušaj vest

Sajam knjiga počeo je u Beogradu. Najveća i najznačajnija manifestacija ove vrste u regionu održava se pod sloganom "Tvoja nova priča", a ove godine učestvuje više od 400 domaćih i stranih izlagača iz 15 zemalja.

Svečanom otvaranju prisustvovali su ministar kulture Srbije Nikola Selaković, ministarka kulture Kipra Vasiliki Kasijanidu, kao i ambasadori Kipra, Irana, Tunisa, Palestine i Finske - Muhamed Sadek Fazli, Imen Lažili Amari, Muhamed el Namura i Niklas Landkvist.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages



Sajam je otvorio istoričar Čedomir Antić, ističući značaj knjige i pisane reči u očuvanju kulturnog identiteta.

- Kultura je svetlost u tami i temelj identiteta čovečanstva, a Sajam knjiga vrhunac lepote jedne kulture. U duhu uverenja da je građanski mir neophodan preduslov dostizanja i očuvanja narodne slobode, spoljne i unutrašnje. U želji da srpski narod živi dok je sveta i veka, a s njime naši susedi bliži i dalji - prijatelji kao Kiprani, kao i oni koji to možda nisu - ali su deo neophodne raznolikost sveta. A ta dugovečnost i značaj nemogući su bez knjige... Proglašavam 68. Sajam knjiga u Beogradu otvorenim - rekao je istoričar Čedomir Antić.



U ime Kipra, zemlje počasnog gosta, okupljene je pozdravio Kirijakos Haralambidis.

- Suprotno ustaljenoj frazi da jedna slika vredi 1.000 reči, knjige veoma dobro poznaju jezgrovitu snagu reči. U ovom trenutku čujem njihov snažan glas, koji traži nazad svoja ukradena prava i insistira na tome da jedna reč može vredeti 1.000 slika. Pred tolikim svedocima kao što su knjige to treba da nam bude na umu - poručio je pesnik Kirijakos Haralambidis.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages