U takmičarskom delu 45. Borinih pozorišnih dana glumci Narodnog pozorišta iz Beograda izveli su predstavu "Nije smrt biciklo (da ti ga ukradu)" u režiji Andreja Nosova i po tekstu Biljane Srbljanović. Glumci Bane Vidaković, Vanja Ejdus, Miloš Đorđević, Nina Nešković, Jovan Jovanović, Suzana Lukić, Petar Strugar i Dragana Varagić svojim maestralnim glumačkim umećem oduševili su vranjsku publiku. I život i emocija i tuga i smeh kroz generacijsko pripadanje i generacijske različitosti.

Foto: Miša Obradović



Glumica Vanja Ejdus govorila je o samoj predstavi, koja je u takmičarskom delu jednog od najdugovečnijih pozorišnih festivala u Srbiji.

- Biljana Srbljanović je pisala ovaj tekst i postoje tri toka priča u ovoj drami. Jedan tok su lik Nadežde i njen otac. Biljana je to pisala inspirisana donekle odnosom sa svojim ocem, naravno, to je i umetnički nadogradila, pa se taj odnos bavi zapravo nedovoljno do kraja iživljenim odnosom ćerke i oca, gde pred njegovu smrt ona pokušava da se zbliži s njim, prevaziđe probleme koje je imala odrastajući uz njega i na neki način se oni zbliže pred njegov kraj - navela je Vanja Ejdus.

Foto: Marina Lopičić



Glumici ovo nije prvo učešće na Borinim pozorišnim danima pošto je prošle godine učestvovala s nagrađenom predstavom "Očevi i oci". Po odluci žirija i publike, adaptacija romana Slobodana Selenića je proglašena je najboljom predstavom. Ona se osvrnula i na sam festival i na, kako je rekla, specifičnu situaciju u Narodnom pozorištu.

- Ove godine je jedna specifična situacija, zato što je nama Narodno pozorište zatvoreno tako da ne znamo šta će biti, ni kada će se otvoriti, zbog bezbednosnih razloga. Ovo gostovanje na festivalu je bilo davno planirano i drago mi je da se ovaj festival održava - rekla je glumica Vanja Ejdus.

Foto: Damir Dervišagić



Na pitanje kako bi objasnila taj sofisticirani odnos na relaciji glumac-pozorište-predstava-publika, glumica je za Kurir navela:

- Mi ne postojimo bez publike. Ako igraš predstavu i nemaš prekoputa nikog da te gleda, ti zapravo ne postojiš. To je jedna uzajamna razmena. Nama treba publika, publici trebamo mi, tako da to jedan nerazdvojan odnos u kome zavisimo jedni od drugih i koji nam je potreban. Vrlo nam je važna publika i ne možemo bez nje, radimo za publiku i želim nekako da mislim da je zadatak pozorišta i da zabavi i da nasmeje i da rasplače i da publika doživi neku katarzu, ali i da otvara pitanja. Mislim da pozorište ne može da menja svet, ali može da zapita pojedince, da otvori neke teme i da ljudi izađu s predstave zapitani nekim temama o kojima možda nisu razmišljali ili nisu stigli da razmišljaju i da na taj način dožive određenu vrstu katarze - napominje glumica Vanja Ejdus.

Foto: Nebojša Babić



"Smeh, tišina, istina i još ponešto" slogan je ovogodišnjih Borinih dana, a glumac Miloš Đorđević povukao je paralelu s njihovom predstavom.