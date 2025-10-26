Slušaj vest

U protekle tri nedelje pod vođstvom v. d. upravnika Dragoljuba Bajića uprava Narodnog pozorišta u Beogradu preduzela je niz aktivnosti kako bi primenila sve mere Sektora za vanredne situacije povodom bezbednosnih problema u teatru. Tokom konferencije za medije predstavljen je napredak u primeni tih preporuka, međutim, još uvek nije poznato kada će vrata teatra biti otvorena za publiku.

Foto: Nemanja Nikolić



- U protekle tri nedelje preduzeli smo niz aktivnosti kako bismo primenili sve mere koje nam je savetovao Sektor za vanredne situacije. Deo njih smo uspeli da primenimo, ali i da ispunimo mere koje su omogućile baletskom sektoru da nastavi s pripremama za premijeru "Don Kihota", koja po planu treba da se izvede ove godine - naveo je v. d. upravnika.

Bezbednost

Ipak, plan zaštite od požara, koji je uprava Narodnog pozorišta predala pre dve nedelje, odbijen je i još uvek nije poznato kada će publika moći da se vrati u teatar.

- U ovom trenutku ne možemo da iznesemo tačne datume, međutim, već 29. oktobra ćemo imati određene indikatore normalnog funkcionisanja. Ušli smo u proces javne nabavke i moramo da poštujemo zakonske rokove. Sezonu ćemo otvoriti na dostojanstven i na svečan način, i to upravo premijerom baleta "Don Kihot", na kojoj je radio jedan od najpoznatijih koreografa u svetu. Siguran sam da će ovaj komad biti na ponos Narodnog pozorišta i očuvanja tradicije koju ova značajna institucija kulture nosi sa sobom - objasnio je Bajić.

Narodno pozorište u Beogradu Foto: Sergio Delle Vedove / Alamy / Profimedia, Beoinfo, Stefan Stojanović



Odgovornost za propuste u bezbednom funkcionisanju protivpožarnog sistema nacionalnog teatra još uvek nije utvrđena.

- Pozorište je jako kompleksan sistem u smislu protivpožarne zaštite i poseduju mnogo ozbiljnije sisteme zaštite. Mogu da vam kažem da će ovo biti zahtevan posao. Ukoliko se budu poštovale sve mere, taj rizik biće sveden na minimum. Učinićemo sve što je u našoj moći da publika i zaposleni ne budu ugroženi - istakao je v. d. upravnika.

Proteklih nedelja održani su brojni sastanci predstavnika sindikata i uprave, na kojima je utvrđeno činjenično stanje i organizacija rada umetničkih ansambla u narednom periodu.

Foto: Nemanja Nikolić



- U oktobru je organizovan sastanak s predstavnicima svih sindikata pozorišta kako bi se upoznali s činjeničnim stanjem u zgradi i organizovali dalji plan rada. Zabrinjava me što je urađena samo rekonstrukcija nadzemnog dela. Priča o umetnosti ne može da se meri s pričom o bezbednosti. Bezbednost mora da nam bude imperativ u ovom trenutku. Dakle, bez bezbednosti nema ni umetnosti - istakao je Dragoljub Bajić.

Narodno je narodno



Bajić se osvrnuo i na trzavice među zaposlenima i napise u medijima o političkoj neutralnosti u pozorištu.

- Nisam tražio od zaposlenih u Narodnom pozorištu političku neutralnost van zgrade. Tražim je u zgradi, i to ne zbog sebe, nego zbog publike. Jer publika je ta koja je nama svetinja i zbog nje postojimo. Nigde u svetu nije dozvoljeno političko delovanje na sceni. Zabranjeno je u Italiji, Francuskoj, Engleskoj, Nemačkoj. Mi ne želimo da budemo izuzetak - istakao je.

Foto: Nemanja Nikolić

Kako je naveo, posebnu pažnju u svom radu posvetiće ideji da Narodno pozorište bude dom svih građana Srbije.

- Ima jedan popularan slogan u poslednje vreme, on glasi: "Narodno je narodno". Meni se jako dopao. Kad kažemo "Narodno je narodno", ne mislimo samo na ime ustanove, već na samu suštinu njenog postojanja. Ova kuća je pozorište svih građana Srbije, bez obzira na boju kože, pol, godine ili uverenje. Pod ovim krovom su svi jednaki, jer umetnost ne poznaje granice i ona nas spaja. Zato ne sme biti nikakve diskriminacije. E to je ono što čini da Narodno bude narodno - zaključio je.



Nema stajanja: Gostovanja širom Srbije

Kako je naveo Dragoljub Bajić, iako je teatar zatvoren za publiku u Francuskoj ulici, ansambl će nastupati širom Srbije.

- Umetnički ansambl Narodnog pozorišta nije sedeo skrštenih ruku prethodne tri nedelje. U novembru će Opera gostovati u Nišu, Jagodini, Mladenovcu, Banjaluci i Zrenjaninu, dok će ansambl Drame nastupiti u Mladenovcu i Aleksincu. Ansambl Baleta, pored priprema na premijeri, imaće i zapaženo gostovanje u Rumi. Tokom decembra imaćemo gostovanja u Podgorici i Skoplju, ali o tome će biti više reči kasnije - istakao je Bajić.