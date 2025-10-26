Slušaj vest

U Porto Montenegru u Tivtu proteklog vikenda je održana prva dodela nagrada AFA - Adriatic Film & TV Awards. Najviše nagrada, po tri, odneli su serija "Sablja" i dokumentarac "Fiume o morte!" u režiji Igora Bezinovića. Dobitnike je izabrao strukovni žiri koji čini više od 560 članova filmske i TV akademije u osnivanju, profesionalaca iz različitih oblasti filmske industrije i zemalja regiona. Filmsku i TV akademiju Jadranske regije osnovali su članovi Mreže festivala Jadranske regije: Sarajevo Film Festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb Film Festival.

Foto: AFA Awards



Nagrade AFA dodeljene su u 10 kategorija na svečanosti održanoj u Muzeju nautičkog nasleđa u Porto Montenegru, a voditeljka ceremonije bila je Daniela Trbović. Veče je otvoreno izborom za najbolju seriju, a u sve tri kategorije trijumfovala je "Sablja". Pored autora, nagrađeni su i Dragan Mićanović i Milica Gojković za najbolje uloge.

1/6 Vidi galeriju Sablja Foto: This and That Productions



Serija "Sablja", čiji su kreatori, reditelji i koscenaristi Vladimir Tagić i Goran Stanković, snimljena je u koprodukciji RTS i producentske kuće "This and That productions". Nakon osvajanja nagrada na festivalima u Kanu (Francuska), Serial Killer (Češka), Magnolia Awards (Kina), Heart of Europe (Poljska) i Prix Europa u Berlinu, ovo je sedmo međunarodno priznanje najuspešnijoj srpskoj seriji.



- Lepo je što smo nekako zatvorili taj krug, jer smo pre više od šest godina na Sarajevo Film Festivalu u okviru Sinelinka dobili nagradu za najbolji projekat. "Sablja" je tada bila tek u nastajanju. Da biste napravili kvalitetnu seriju sa ovoliko nagrada, važan je razvoj, da bude dobar. U našem slučaju to je trajalo četiri godine i tu sam se zahvalila i Goranu i Vladi na njihovoj istrajnosti i talentu, ali i hrabrosti da se upuste u ovo jer, kako su i oni sami rekli, i oni su od početka mislili da su osuđeni na neuspeh - kaže za Kurir Snežana van Hauvelingen.

Prva nagrada bila je u Kanu Foto: Beta film



Ona otkriva da sada nije trenutak da zajedno rade novu priču.

- Mi nikad nismo jurili za novim sezonama. Nije bilo ni nastavka "Jutra će promeniti", a nećemo raditi ni "Sablju". Nas troje ćemo vrlo rado opet sarađivati kad se za to steknu uslovi i kad ne bude pritiska, kao što ga nismo imali ni u poslednjem projektu - poručila je producentkinja.

Scena iz filma Fiume o morte! Foto: Promo



Igor Bezinović je osvojio tri nagrade - za najbolji film, režiju i scenario, ali "Jedro" je u njegove ime primila producentkinja.

- Igor je u avionu za Los Anđeles. Za nagrade će saznati tek kad sleti, za nekoliko sati - poručila je ona.



Dve nagrade je osvojio srpski film "Radnička klasa ide u pakao". Za zvezdu u usponu proglašena je Lidija Kordić, a priznanje za glavnu rolu dobio je Leon Lučev. Isti broj nagrada dodeljen je slovenačkom ostvarenju "Dobre devojke" ("Kaj ti je deklica" u originalu), za najbolji debitantski rad Urški Đukić i za glavnu glumicu Jari Sofiji Ostan.

Lidija Kordić i Leon Lučev Foto: Kurir



Nagrade AFA, regionalni Oskari, dodeljene su na početku međunarodne sezone filmskih nagrada s ciljem da stvore platformu sa koje filmovi i serije iz regiona mogu snažno zakoračiti u međunarodnu trku za priznanja. Prepoznatljivost i vidljivost koje ove nagrade donose doprineće njihovom boljem plasmanu na svetskoj sceni i tržištu.

Filmu "78 dana" čak šest nominacija, ali bez nagrade

Čast srpske kinematografije branila je i mlada rediteljka Emilija Gašić s filmom "78 dana", koji je dobio čak šest nominacija. Međutim, kući nije ponela nijednu nagradu.

Ekipa filma 78 dana Foto: AFA Awards

Bez priznanja je ostao i reditelj i scenarista Mladen Đorđević sa ostvarenjem "Radnička klasa ide u pakao" i Tamara Krcunović i glumac Filip Đurić s komedijom "Za danas toliko".