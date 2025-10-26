Slušaj vest

Na male ekrane Superstara ovog vikenda konačno je stigla druga sezona "Crne svadbe", iza koje kao kreator stoji Nemanja Ćipranić. Prvu sezonu smo, između ostalog, dugo pamtili i po čuvenom terminu "katabaza", koji se odomaćio u svakodnevnom govoru, a nastavak donosi nekoliko novih junaka i više krvi. Reditelj novih deset epizoda za Kurir govori o nastavku priče rađene u produkciji kuće "Fajerflaj" i Telekoma Srbija, ali odgovara i na negativne komentare s društvenih mreža od publike koja je seriju bindžovala.

Scene iz prve sezona

1/12 Vidi galeriju Crna svadba na KURIR TELEVIZIJI – ne propustite! Foto: Promo, Kurir Televizija

Četiri godine smo čekali nastavak "Crne svadbe". Da li ste vi zadovoljni kako je ispala serija i zašto je toliko dugo trajala postprodukcija?

- Samo snimanje se odvijalo u proleće 2023. godine, praćeno je određenim logističkim izazovima i okolnostima na koje nismo mogli da utičemo. Svesno smo se posvetili podizanju nivoa produkcije, što je zahtevalo dodatno vreme. Sam termin emitovanja je određen u skladu s programskom šemom i tu se takođe rukovodilo parolom "strpljen spasen" kako bi serija ugledala svetlost dana u najboljem trenutku.

Nakon uspeha prve sezone, šta vas je nateralo da promenite scenaristu? Da li vam je želja bila da podignete letvicu ili je nešto drugo bio razlog?

- Imali smo sjajnu saradnju tokom prve sezone i prilikom razrade ideja za drugu. Jednostavno smo svi osetili da je bolje rešenje za seriju da se uvede sveža krv. Naravno, veliko hvala Strahinji na svemu što je učinio i "Crna svadba" sigurno ne bi bila to što jeste da nije bilo njega.

Foto: Firefly Production

Puno novih likova je u seriji i više krvi. Da li ste pravili kasting ili ste pisali uloge za određene glumce?

- Kada god pišemo likove, imam ideju ko bi mogao da ih tumači. Ipak, za većinu smo radili kasting kako bismo videli lik uživo, kao i hemiju između likova.

Pred samo snimanje ulogu je vratio Igor Benčina. Kako ste došli do Zlatana Vidovića kao rešenja? Morali ste da menjate scenario?

- Na prvom mestu moram da istaknem lično mišljenje, a i mišljenje dobrog dela publike, a to je da je Vidović ovu ulogu izneo maestralno. Svakako, scenario se nije menjao tim povodom. S druge strane, razmimoilaženja nakon uspešne saradnje nisu ništa novo u ovom, a slobodno mogu reći i u svakom poslu. Nema tu ništa loše, sagledali smo situaciju i pronašli novo, iz mog ugla gledanja odlično rešenje.

Zlatan zamenio Igora Benčinu Foto: Firefly Production

U drugoj epizodi već ste ubili svoju omiljenu glumicu. Kako je ona to podnela?

- Sportski i profesionalno, svi smo mi u službi pričanja price s ciljem da uradimo ono što je najbolje za projekat. Ne bih više komentarisao, da ne otkrivamo detalje serije.

Mnogi su seriju već pogledali i zamerka dela publike je što je u ovoj sezoni akcenat stavljen na specijalne efekte? Prva sezona je, kažu, bila znatno jezivija jer je bila realističnija.

- Pažljivo pratimo kritike kako stručne javnosti, tako i publike. Poštujem svačije mišljenje, ali takođe s radošću primam informaciju da preovladava mišljenje da smo drugom sezonom podigli letvicu.

Da li je priča o "crnom vojvodi" i đavoljem kolu zaista deo srpskog, tj. slovenskog folklora? Kako ste je pronašli i šta vam je bila inspiracija?

- Ako pažljivo gledate u istorijske podatke, ali i u folklor, predanja, mitove, mnogo toga ćete naći.

Koja je spona između crne svadbe i "crnog vojvode"?

- Da ponovo izbegnem otkrivanje delova druge sezone, ali i čitave ideje, reći ću samo tama.

Jelena Đokić i Aleksandar Radivojević Foto: Ben Trivett / Shutterstock Edito

Aleksandar Radivojević je bio saradnik i u prvoj sezoni, uskoro izlazi njegov rediteljski prvenac "Karmadona". Da li ste mu vi sugerisali da uzme Jelenu Đokić za glavnu ulogu i kakav je kao reditelj?

- Volim da kolegama kažem da se ne boje svojih ideja i svojih snova. U tom smislu uvek ću ohrabriti svakoga da sledi ono što je zamislio. Nisam sugerisao, ali iz ove perspektive mogu reći da mi se Jelena Đokić kao rešenje dopada. Moje skromno mišljenje je da Aleksandar sjajno radi rediteljski posao.

Reditelj ste dve epizode nove sezone serije "Tunel". Kako je raditi drugačiji žanr?

- Komforno se osećam, serija je odlično napisana i takođe je žanrovski određena, saradnja je do ovog trenutka na svim poljima bila odlična.

Kakvi su planovi za budućnost serije - razmišljate li o trećoj sezoni i šta bi ona mogla da donese?

- Planovi postoje. Ali hajde da se slegne druga sezona, pa ćemo pričati o idejama za treću.

Reditelj Nemanja Ćipranić Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Prošlo je deset godina od "Amaneta". Ima li ideje za novi film?

- Ne samo ideje. Postoji scenario i odobrena sredstva od FCS. Film "Štelovanje" je u pretprodukciji i verujem da ćemo publici doneti jedan jako dobar film.